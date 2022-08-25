Азербайджан анонсировал открытие дороги в объезд Лачина в течение недели

25 августа 2022, 13:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армения не достроила свой участок альтернативной Лачинскому коридору дороги, но это взяла на себя азербайджанская сторона по просьбе армянской общины Карабаха, заявили в Государственном агентстве автодорог Азербайджана, анонсировав открытие движения по новой дороге в течение ближайшей недели.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сообщило, что строительство дороги по новому маршруту Лачинского коридора завершено.

На фоне ситуации со строительством дороги, альтернативной Лачинскому коридору, который был создан по договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, произошла эскалация конфликта. Передача Лачина (армянское название – Бердзор) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. В июне Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги планируется завершить в этом году. Власти Армении сообщили, что лишь в августе начнется строительство армянского участка дороги. 5 августа министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха встретился с жителями общин Ахавно (азербайджанское название – Забух), Сус и Бердзор (Лачин) и сообщил, что до 25 августа им необходимо покинуть свои дома, так как Лачинский коридор будет передан азербайджанской стороне. Большинство жителей населенных пунктов Лачинского коридора решили поселиться в Сюникской области Армении, 20 семей уже размещены там, сообщили 25 августа представители властей.

Азербайджан завершил строительство своей части дороги, но, поскольку Армения не построила свой участок, то, по просьбе армянской общины Карабаха, государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана взяло на себя строительство, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

В агентстве пояснили, что это участок в 4,8 километра, соединяющий новую дорогу с прежней на границе двух стран. В течение недели альтернативная дорога в объезд Лачина (Бердзора) будет сдана в эксплуатацию, заверили в ГААДА.

Глава ГААДА Салех Мамедов сегодня на презентации новой техники, используемой в строительстве дорожной инфраструктуры, также заявил, что движение по новой дороге начнется в ближайшую неделю.

"Всего за 10 месяцев по территории Азербайджана была проложена альтернативная дорога в объезд города Лачин протяженностью 22 км. При этом, 10 км дороги проходят по территории Армении. К 15 августа азербайджанский участок дороги был полностью готов. Поскольку 10 километровый участок, который должна была построить Армения, еще не готов, по просьбе проживающей в Карабахе армянской общины, азербайджанская сторона также осуществила строительство соединительной дороги длиной 4,8 километра. В течение ближайшей недели армяне, проживающие в Карабахе смогут используя новую дорогу без въезда в город Лачин (Бердзор), ехать в Ханкенди и другие районы", - цитирует Мамедова агентство Report.

Источник в правительстве Азербайджана отметил, что до ввода в эксплуатацию новой дороги движение транспорта по прежнему маршруту Лачинского коридора будет продолжаться.

Ранее армянская сторона заявила, что строительство ее участка дороги начато. Альтернативная Лачинскому коридору дорога протяженностью около 11,8 км начинается от 36-го километра трассы Степанакерт-Бердзор - от перекрестка села Мец Шен. Участок новой дороги длиной в 21 км построила азербайджанская сторона. От нового моста над рекой Ахавно в сторону Корнидзора работу ведут три армянские компании, перед ними стоит задача посредством восьми поворотов подвести дорогу к мосту. Строители планируют до начала весны 2023 года завершить все, в том числе, бетонные работы. После 25 августа до окончания строительства сухопутная связь Армении и Нагорного Карабаха будет осуществляться по щебеночному участку дороги длиной 4,5 км, которую восстанавливает карабахская строительная компания, сообщило 12 августа информагентство "Новости-Армения".

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