20 семей из Ахавно и Бердзора размещены в Сюникской области

25 августа 2022, 10:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Большинство жителей населенных пунктов Лачинского коридора, которых обязали покинуть дома до 25 августа, решили поселиться в Сюникской области Армении, 20 семей уже размещены там, сообщили представители властей.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 20 августа общину Неркин Сус покинули все жители, а в Бердзоре (азербайджанское название – Лачин) и Ахавно (азербайджанское название – Забух) еще осталось несколько семей, сообщил глава Кашатагского района Нагорного Карабаха, уточнив, что территории будут сданы азербайджанской стороне 25 августа. Местные жители посетовали, что им дали совсем немного времени, чтобы найти новое жилье и эвакуироваться. Ранее администрация Кашатагского района сообщила, что жители Бердзора (Лачина) и Ахавно (Забуха) должны покинуть свои дома до 20 августа, с этого дня там начнут отключать коммуникации. Власти не гарантируют безопасность оставшимся, заявил глава Бердзора.

Жители Бердзора (Лачина) и Ахавно (Забуха) изъявили желание поселиться в разных населенных пунктах Армении, сообщила пресс-секретарь Министерства территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха Виктория Петросян.

"Количество семей, переселившихся в Арцах (Нагорный Карабах), пока неизвестно. В конце августа для эвакуированных семей будут готовы сертификаты, предназначенные на приобретение квартир. Они будут расселены в тех населенных пунктах, где пожелают", - цитирует Викторию Петросян "Арменпресс".

По ее словам, большинство жителей Бердзора (Лачина) и Ахавно (Забуха) поселились в Сюникской области Армении, некоторые перебрались в те населенные пункты, где у них есть родственники.

Помощник губернатора Сюника Армине Авагян сообщила, что 20 семей из Бердзора (Лачина) и Ахавно (Забуха) изъявили желание поселиться у них. "Вчера (24 августа) в нашу область переехала последняя семья. Администрация Сюникской области помогла в вопросе грузоперевозок и в поисках жилья. В основном они перебрались в Горисский и Сисианский районы. С завтрашнего дня сотрудники администрации станут посещать их дома, чтобы оценить потребности", - сказала она, добавив, что администрация проблемы этих семей будет держать в центре своего внимания, и постарается предоставить им соответствующие решения.

Пресс-секретарь Министерства труда и социальных вопросов Армении Зара Манучарян сообщила, что конкретных социальных программ, связанных с Ахавно (Забухом) и Бердзором (Лачином), нет, но есть ипотечная программа государственной поддержки обеспечения жильем переселенцев из некоторых районов Нагорного Карабаха. "При соответствии установленным критериям, они могут обратиться и в установленном порядке, как и другие льготники, смогут воспользоваться этой программой", - пояснила она.

МВД Нагорного Карабаха сообщило, что участок межгосударственной автомагистрали, соединяющей Карабах с Арменией, Шуши-Бердзор-Горис открыт в обоих направлениях. Свободное и безопасное передвижение граждан обеспечивают российские миротворцы, пишет со ссылкой на ведомство информагентство "Новости-Армения".

Азербайджанская сторона сообщила, что российские миротворцы демонтируют посты в Лачинском коридоре, установленные на въезде и вдоль дороги со стороны Губадлинского района. Начался демонтаж контрольно-пропускных пунктов, построек, в которых проживают российские военнослужащие. Российские миротворцы переходят на новый коридор и продолжат свою службу на другой дороге, написало азербайджанское агентство АПА 24 августа.

Однако в тот же день мэр Бердзора Нарек Алексанян заявил, что российские миротворцы все еще находятся в Лачинском коридоре. Он сказал, что не может объяснить кадры демонтажа пропускных пунктов, которые публикуют азербайджанские СМИ, но заверил, что дорога, связывающая Карабах с Арменией, полностью проходима.

"Возможно, у российских миротворцев вне нашего поля зрения была какая-то воинская часть, которая в данный момент не нужна, поэтому их демонтируют", - предположил глава Бердзора.

Он добавил, что из Бердзора (Лачина) уехали 160 человек, уточнив, что жители пока не получили сертификаты на квартиры, которые им полагаются после отъезда, пишет "Armenia Today".

Минобороны России проинформировало, что обеспечило сопровождение одиннадцати автомобильных колонн Азербайджанской республики: шести колонн - через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, одной колонны по маршруту Шуша-Забух, двух колонн по маршруту Лачин-Сус и обратно, двух колонн по маршруту Шуша-Зарыслы и обратно. "Инженерно-саперными группами российского миротворческого контингента

продолжается разминирование объектов и местности. За сутки очищено 0,9 га территории", - сказано в сообщении, опубликованном вечером 24 августа на сайте ведомства.

Пункт 6 трехстороннего соглашения Алиева - Пашиняна - Путина от 10 ноября 2020 года гласит: "Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. По согласованию Сторон в ближайшие три года (то есть, до 10 ноября 2023 года. - Прим. "Кавказского узла") будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях". Полный текст трехстороннего заявления размещен на "Кавказском узле".

Напомним, в Лачин 20 августа прибыли пожарные расчеты МЧС Азербайджана в сопровождении российских миротворцев после того, как, по меньшей мере, два жителя села в Лачинском коридоре сожгли свои дома перед эвакуацией. В район Лачинского коридора вошли представители гражданской обороны, которые выполняют функции защиты, заявил бакинский правозащитник Расул Джафаров. Размещение азербайджанских пожарных в Бердзоре является инструментом давления, уверен армянский правозащитник Артур Сакунц. Российские аналитики объяснили ускоренную передачу Азербайджану сел Лачинского коридора тем, что в соглашении 2020 года по Нагорному Карабаху не определена ни территориальная принадлежность Лачинского коридора, ни его границы, что позволило каждой из сторон на свой лад трактовать договоренности. Азербайджан, чувствуя свое силовое превосходство, добился изменения маршрута Лачинского коридора, заявили они.

Передача Бердзора (Лачина) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. Ее решено было построить. В июне 2022 года Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги планируется завершить в этом году, а 11 августа объявило, что строительство трассы окончено. Власти Армении ранее заявили, что в августе лишь начнется строительство армянского участка дороги.

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