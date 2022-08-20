Более 90% жителей Бердзора и Ахавно эвакуировались

20 августа 2022, 23:47

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Общину Неркин Сус покинули все жители, а в Бердзоре и Ахавно еще остались несколько семей, сообщил глава Кашатагского района. Местные жители посетовали, что им дали совсем немного времени, чтобы найти новое жилье и перевезти все, что было нажито за более чем два десятилетия.

Как писал "Кавказский узел", администрация Кашатагского района Нагорного Карабаха сообщила, что жители Бердзора (азербайджанское название – Лачин) и села Ахавно (азербайджанское название – Забух) должны покинуть свои дома до 20 августа, с этого дня там начнут отключать коммуникации. Вещи приходится собирать в экстренном порядке, а выделенных властями денег на переезд не хватает, пожаловались местные жители. По данным мэра на 18 августа, в Бердзоре оставалось около 70 человек, но люди готовятся к вынужденному переселению из Лачинского коридора. Власти не гарантируют безопасность оставшимся, заявил глава города. Все жители Ахавно приняли решение покинуть общину, двое из них сожгли свои дома, сообщил глава села.

Армянское население Лачина и двух сел должно покинуть эти территории, заявил ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Один говорит, я не уйду отсюда, другой говорит – не уйду. Им виднее. Они – военные преступники. Пусть не испытывают снова нас, наше терпение. Пусть уходят оттуда по доброй воле. Куда уйдут, нас не интересует. Мы должны вернуться в Лачин, в Забух, в Сус", – подчеркнул Алиев 12 августа. Дома, построенные за время, пока эти населенные пункты были неподконтрольны Азербайджану, следует снести, считает журналист Имдад Ализаде. В 1992 году были разрушены все строения на территории Лачинского района, около 14 тысяч зданий, отметил депутат парламента Вюгар Байрамов.

Из общины Неркин Сус уехали все жители, а в Бердзоре и Ахавно – больше 90 %, сообщил лава администрации Кашатагского района Нагорного Карабаха Мушег Алавердян. По его словам, вечером в селах Ахавно и Нерки Сус, и в городе Бердзор было запланировано выключить электричество, газ, связь. "Некоторые семьи не успели еще вынести все имущество. Особенно владельцы торговых точек, поэтому мы делаем все, чтоб до завтрашнего дня все жители выехали. Большинство едут в разные районы Армении, где им удалось найти жилье. Три семьи из Бердзора и пять семей из Ахавно останутся в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха – Прим. "Кавказского узла"), им дадут временное пристанище в Степанакерте, предварительно в гостиницах. Потом им предоставят постоянное жилье – обещали в новых коттеджах в близлежащих от Степанакерта сельских населенных пунктах", – сказал Алавердян.

Он добавил, что "новых указаний от властей не получал, город будет сдан азербайджанской стороне 25 августа". "Те, кто не успели уехать, имеют возможность сделать это завтра или послезавтра (21 или 22 августа – Прим. "Кавказского узла"), так как до 25 августа Бердзорский коридор будет пока будет у армянской стороны, и функционировать для проезда граждан Арцаха в Армению. В любом случае, мы, работники администрации района, проводим рейды по улицам и домам, чтоб удостовериться, что дом покинули, там никого не осталось, в частности, одиноких стариков", – сказал глава Кашатагского района.

Он отметил, что "кто будет принимать город и как, нам не докладывали, а пока в городе остаются местные правоохранительные органы, спасатели и пожарные", и добавил, что "основной контроль над коридором у российских миротворцев".

Глава района сообщил, что "по решению правительства, несколько месяцев администрации района и общин будут действовать, так как жителям еще будут необходимы госуслуги, а работники продолжат получать зарплаты, и это даст им возможность спокойно искать новую работу".

Мэр города Бердзор Нарек Алексанян сообщил, что хоть правительство ранее и объявило, что все жители Бердзора должны эвакуироваться к 20 августа, однако несколько семей еще не успели перевезти вещи. "Но большая часть семей вывезли основные вещи и вернулись за оставшимися. Еще пара семей пока загружают свои вещи. Сегодня или завтра они тоже покинут город. Всем семьям предоставлены финансы и бензин для перевозки имущества", – сказал Алексанян.

Он добавил, что сам отправил семью с вещами в Армению к родственникам, так как в связи с эвакуацией, у него не было времени решить вопрос временного жилья, к тому же он пока точно не решил, где постоянно будет жить.

Глава общины Ахавно Андраник Чаушян отправил семью, жену и пятерых детей вместе с вещами в Степанакерт. По его словам, в целом жители Ахавно уже эвакуировались – женщины и дети уехали, большую часть вещей перевезли. "Сейчас в селе до 30 человек, в основном те, что перевозят остаток имущества. В селе дежурят представители МВД Арцаха и российские миротворцы. Пока нам сказали, что до 25 августа у нас есть время. Село и коридор еще будет находиться под нашим контролем, а если точнее, под контролем российского миротворческого контингента. Однако уже опасно оставлять здесь женщин и детей, так как мы не исключаем, что уже могут быть диверсии", – рассказал Чаушян.

По его словам, "из 57 семей, которые жили в Ахавно, в Арцахе остаются пять семей, а две семьи пока сомневаются, куда направиться – в Армению или в Степанакерт, так как у них стоит вопрос трудоустройства, и по их мнению, в Армении с этим проблем не должно быть".

Марим Задоян работает в администрации Кашатагского района. Она сообщила, что эвакуировалась из Бердзора ближе к 17.00 (16.00 мск). "Но глава администрации района и несколько работников остаются на месте, пока последний житель не покинет район. Так как есть организационные работы в ходе эвакуации, необходимость подписания или предоставления документов. Наша (карабахская) полиция тоже в районе следит за ходом эвакуации", – сказала женщина.

Ранее в министерстве территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха сообщили, что семьи, которые останутся в Степанакерте, будут размещены в гостиницах, а ведомство займется их трудоустройством. Если эти семьи вынуждены будут арендовать жилье, то будут получать от государства по 40 тысяч драмов (100 долларов) ежемесячно на каждого члена семьи для оплаты коммунальных услуг и арендной платы до тех пор, пока государство им не предоставит постоянное жилье. Семьи, которые переедут в Армению, кроме 40 тысяч драмов также получат сертификат в размере 10 миллионов драмов (почти 25 тысяч долларов) на покупку жилья. Этих денег вынужденным переселенцам из Бердзора и Ахавно хватит для приобретения в Армении квартиры в небольших населенных пунктах или частных домов в сельских общинах, в основном за эту сумму продается недвижимость без ремонта, заявили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты по недвижимости.

Сотрудникам администрации сообщили, что администрация района, мэрия Бердзора и сельская администрация Ахавно будут действовать до декабря в Степанакерте. "До декабря нам сохранят зарплату, а дальше, уже будет принято новое решение. Возможно, к тому времени, все мы найдем работу. Я лично сейчас еду в Армению, возможно потом перееду в Степанакерт, если администрация действительно будет действовать. А если финансовая поддержка нам будет выплачена в полном размере, как было обещано, и своевременно, то первое время всем семьям из Кашатагского района будет возможность продержаться. Ведь эти два года после войны, большинство семей вернулись, потому, что здесь у них была работа и хозяйство, или же им некуда было переселяться", – сказала Задоян.

Она добавила, что свои вещи и родных перевезла в Армению несколько дней назад, а сама вернулась, так как ее "присутствие как работника администрации было желательно".

Владелица торговой точки в Бердзоре Аида Баликян возмутилась, что власти резко сократили срок на пять дней – вместо 25 августа объявили 20 августа. "Сказали эвакуироваться. Но разве мы виноваты, что резко сократили на пять дней? У меня нет готового дома где-то, чтоб сразу взять и уехать. Пусть придут и выкинут меня. Я не успеваю, что мне делать? Сын с трудом нашел дом в аренду в селе Корнидзор в Армении, чтоб сегодня или завтра переехать, с трудом собрав осколки 28 лет непосильного труда", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, "с самого начала они (власти) знали, что привозят и заселяют нас как эксперимент" "Приехали сюда, поверив нашему правительству. Начали жить, создавать, а теперь выясняется, что все это было неправда", – подчеркнула она.

Нина Микоян из Бердзора рассказала, что многие семьи перевезли крупные вещи – мебель, бытовую технику, а после приехали обратно, чтоб несколько дней побыть в своей квартире или доме. "Мы не хотим уезжать, нам очень трудно. Очень трудно оставить 25 лет жизни. Я считаю, что наши власти, в Армении и в Арцахе, должны были бороться за коридор, а не сдавать по первому требованию. Дело не только в жителях, это важно для всех жителей Арцаха", – заметила женщина.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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