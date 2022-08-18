Риэлторы оценили шансы переселенцев из Бердзора приобрести жилье в Армении

18 августа 2022, 14:26

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10 миллионов драмов вынужденным переселенцам из Бердзора и Ахавно хватит для приобретения в Армении квартиры в небольших населенных пунктах или частных домов в сельских общинах, в основном за эту сумму продается недвижимость без ремонта, заявили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты по недвижимости.

Как писал "Кавказский узел", администрация Кашатагского района Нагорного Карабаха сообщила, что жители Бердзора (азербайджанское название Лачин) и села Ахавно (азербайджанское название Забух) должны покинуть свои дома до 20 августа, с этого дня там начнут отключать коммуникации. Вещи приходится собирать в экстренном порядке, а выделенных властями денег на переезд не хватает, пожаловались местные жители. В министерстве территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха сообщили, что семьи, которые останутся в Степанакерте, будут размещены в гостиницах, а ведомство займется их трудоустройством. Если эти семьи вынуждены будут арендовать жилье, то будут получать от государства по 40 тысяч драмов (100 долларов) ежемесячно на каждого члена семьи для оплаты коммунальных услуг и арендной платы до тех пор, пока государство им не предоставит постоянное жилье. Семьи, которые переедут в Армению, кроме 40 тысяч драмов также получат сертификат в размере 10 миллионов драмов (почти 25 тысяч долларов) на покупку жилья. В Бердзоре пока остаются около 70 человек, но люди готовятся к вынужденному переселению из Лачинского коридора, сообщил сегодня мэр города, подчеркнув, что власти не гарантируют безопасность оставшимся. Жители Ахавно смирились с необходимостью покинуть село, рассказал местный житель.

5 августа министр территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха встретился с жителями общин Ахавно, Сус и города Бердзора (азербайджанское название – Лачин) и сообщил, что до 25 августа им необходимо покинуть свои дома, так как Лачинский коридор будет передан азербайджанской стороне. После этого жители села Ахавно выступили против переселения, потребовав включить село в зону нового транспортного коридора, проходящего в 1200 метрах от населенного пункта. Жители общин в коридоре до последнего противятся переселению в надежде, что решение о переселении будет отменено. Они также подтвердили, что сжигать или портить свои дома перед отъездом им запретили под угрозой невыплаты компенсаций. Несмотря на это, житель села Ахавно сжег свой дом, запечатлев на видео и выложив в соцсетях. Лидер оппозиционного движения "Мое право" Артур Осипян анонсировал протестные акции в защиту жителей Бердзора и Ахавно.

За 10 миллионов драмов можно приобрести недвижимость в регионах Армении, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" консультант ереванской риэлтерской компании Yerkir Real Estate Agency. "Искать недвижимость необходимо через местных риэлторов. В частности, в Котайке, Тавуше, Арарате и Сюнике можно приобрести и квартиру, и частный дом с участком за эту сумму", – заявили в компании, добавив, что в Ереване и в пригородах столицы за 10 миллионов драмов приобрести недвижимость не удастся.

Брокер компании Goris Realty Лилит Мартиросян отметила, что в Горисе (свыше 20 тысяч жителей) за 10 миллионов драмов можно купить старый частный дом без ремонта. По ее словам, пригодные для жилья частные дома стоят от 15 миллионов и выше. "В пределах 10 миллионов драмов можно купить однокомнатную квартиру с ремонтом или двухкомнатную квартиру без ремонта. Есть трехкомнатные квартиры за 11-13 миллионов драмов, но опять же – без ремонта", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Все квартиры или дома обеспечены газом и теплой водой, при желании можно вселиться и жить, но во многих из них, например, санузел нуждается в ремонте, а окна – в замене", – пояснила Мартиросян.

По ее словам, в пределах 10 миллионов драмов можно также купить дом в селе. "За 10-11 миллионов драмов есть дома в селе Харташен (170 жителей) и в селе Веришен (свыше 2200 жителей)", – отметила риэлтор.

Если у покупателя хорошая кредитная история, есть возможность получить ипотечный кредит до трех миллионов драмов и выше, добавила Мартиросян.

В Капане (около 43 тысяч жителей) или прилегающих селах можно приобрести двух- или трехкомнатную квартиру, а также дом за 10 миллионов драмов, заявил в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" основатель компании Realty Kapan Борис Саргсян.

За 8-9 миллионов драмов можно купить трехкомнатную квартиру без ремонта, а за 10-12 миллионов драмов – небольшой дом в частном секторе на окраине Капана, отметил он. "Можно присмотреть дом в селе, если переселенцы намерены заниматься скотоводством. Состояние недвижимости удовлетворительное. Например, заменены окна, но требуется ремонт. Редко, но встречаются и капитально отремонтированные квартиры. В основном дома и квартиры, выставленные на продажу, газифицированы, и есть горячая вода", – рассказал Саргсян.

Также можно приобрести земельный участок за 2-2,5 миллиона драмов, к которому подведены все коммуникации, а на оставшиеся деньги построить дом, добавил Саргсян.

Согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Азербайджан получил контроль над территорией Лачинского района. Передача Бердзора под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. В июне Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги планируется завершить в этом году, а 11 августа объявило, что строительство трассы окончено. Власти Армении ранее заявили, что в августе лишь начнется строительство армянского участка дороги.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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