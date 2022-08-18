Население Бердзора сократилось до 70 человек перед переездом из Лачинского коридора

18 августа 2022, 11:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Бердзоре пока остаются около 70 человек, но люди готовятся к вынужденному переселению из Лачинского коридора, сообщил мэр, подчеркнув, что власти не гарантируют безопасность оставшимся. Жители Ахавно смирились с необходимостью покинуть село, рассказал местный житель.

Как писал "Кавказский узел", администрация Кашатагского района Нагорного Карабаха сообщила, что жители Бердзора (азербайджанское название Лачин) и села Ахавно (азербайджанское название Забух) должны покинуть свои дома до 20 августа, с этого дня там начнут отключать коммуникации. 17 или 18 августа будут также отключены водоснабжение и электричество, предупредили власти. Вещи приходится собирать в экстренном порядке, а выделенных властями денег на переезд не хватает, пожаловались местные жители.

5 августа министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха встретился с жителями общин Ахавно, Сус (армянское название села Сус совпадает с азербайджанским) и Бердзора и сообщил, что до 25 августа им необходимо покинуть свои дома, так как Лачинский коридор будет передан азербайджанской стороне. Жители Ахавно выступили против переселения, потребовав включить село в зону нового транспортного коридора, проходящего в 1200 метрах от населенного пункта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 12 августа, что люди, "незаконно расселенные" в Лачине и селах Забух и Сус, должны уйти оттуда "по доброй воле", а поселятся там семьи граждан Азербайджана, покинувших эти места в 1990-х годах. Алиев подчеркнул, что конкретная дата выселения жителей ему не важна. "Пусть это будет не 5 августа, а 25 августа, 1 сентября – особой разницы нет", – сказал он.

В Бердзоре нет семей, которые отказываются покидать свои дома, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" мэр города Нарек Алексанян. Он считает заявления об отказе переехать проявлениями эмоций, поскольку "трезвое рассуждение подсказывает необходимость" вынужденного переселения.

"Я не представляю, какие могут быть предоставлены гарантии безопасности, если кто-то, тем не менее, решится остаться. Власти не смогут оказать какое-либо содействие, если человек решится остаться. Если кто-то решит остаться, он должен осознать перспективу своей дальнейшей судьбы. Я лично не представляю, как будет выглядеть совместное проживание армян и азербайджанцев", – отметил Алексанян.

Он уточнил, что после войны 2020 года в общину была прекращена подача газа из-за повреждения магистрали. "Электричество и вода пока что есть", – сказал мэр.

Сейчас в общине, по его данным, остается около 70 человек. "Часть семей уже переселилась, кто-то вернулся за вещами. Каждый выбирает, переехать в Армению или остаться в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"). Если останутся в Арцахе, их на первое время поселят в гостинице. В Армении вопрос жилья решается на условиях аренды. Мы передаем данные в местные администрации, которые, в свою очередь, занимаются вопросами размещения", – рассказал Нарек Алексанян.

В Ахавно после войны 2020 года проживало более 200 человек (57 семей), в Бердзоре – до 200 человек (50 семей), а в Неркин Сус люди после войны 2020 года на постоянное проживание не приезжали.

Каких-либо проблем с определением детей в школу или постановкой на учет в местных поликлиниках не возникает, добавил Алексанян. "Непосредственно после войны из Кашатага было в десятки раз больше переселенцев. Но никто не столкнулся с такого рода проблемами. И если тогда справились, справимся и сейчас", – подчеркнул он.

Житель Ахавно Мгер сообщил, что в селе также нет тех, кто отказался покидать свои дома. "Мы вынуждено идем на этот шаг. Власти не дают никаких гарантий безопасности, что с нами будет, если мы решим остаться. Да и о каких гарантиях безопасности могут говорить власти, которые "скинули" с себя ответственность обеспечения безопасности и передали эту функцию российским миротворцам. К тому же, говорят, что 25 августа миротворцы уйдут с этого маршрута коридора", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Российские миротворцы "не сдвинутся ни на сантиметр" от действующего Лачинского коридора, пока не будет задействована новая дорога, приводит сегодня слова советника-посланника посольства России в Ереване Максима Селезнева "Новости-Армения".

Село не было газифицировано, а электричество и водоснабжение в селе пока не отключили, добавил Мгер. "Но местный сотовый оператор уже демонтировал вышку связи. Есть еще одна вышка сотовой связи, принадлежащая оператору из Армении, но и ее на днях демонтируют. И мы будем лишены какой-либо связи с внешним миром", – сказал он.

Напомним, жители общин в Бердзорском (Лачинском) коридоре до последнего противились переселению в надежде, что решение об этом будет отменено. Они также подтвердили, что сжигать или портить свои дома перед отъездом им запретили под угрозой невыплаты компенсаций. Несмотря на это, житель села Ахавно сжег свой дом, запечатлев на видео и выложив в соцсетях. Лидер оппозиционного движения "Мое право" Артур Осипян анонсировал протестные акции в защиту жителей Бердзора и Ахавно.

Согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Азербайджан получил контроль над территорией Лачинского района. Передача Бердзора под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. В июне Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги планируется завершить в этом году, а 11 августа объявило, что строительство трассы окончено. Власти Армении ранее заявили, что в августе лишь начнется строительство армянского участка дороги.

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