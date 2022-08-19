Все жители карабахского села Ахавно решили покинуть свои дома

19 августа 2022, 16:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Все жители Ахавно приняли решение покинуть общину, двое из них сожгли свои дома, сообщил глава села. Сотрудники правоохранительных органов Нагорного Карабаха следят, чтоб жители Ахавно и Бердзора, которые уезжают в Армению и Нагорный Карабах, не сжигали дома.

Как писал "Кавказский узел", администрация Кашатагского района Нагорного Карабаха сообщила, что жители Бердзора (азербайджанское название – Лачин) и села Ахавно (азербайджанское название – Забух) должны покинуть свои дома до 20 августа, с этого дня там начнут отключать коммуникации. Вещи приходится собирать в экстренном порядке, а выделенных властями денег на переезд не хватает, пожаловались местные жители. По данным мэра на 18 августа, в Бердзоре оставалось около 70 человек, но люди готовятся к вынужденному переселению из Лачинского коридора. Власти не гарантируют безопасность оставшимся, заявил глава города. Жители Ахавно смирились с необходимостью покинуть село, рассказал местный житель.

Армянское население Лачина и двух сел должно покинуть эти территории, заявил ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Один говорит, я не уйду отсюда, другой говорит – не уйду. Им виднее. Они – военные преступники. Пусть не испытывают снова нас, наше терпение. Пусть уходят оттуда по доброй воле. Куда уйдут, нас не интересует. Мы должны вернуться в Лачин, в Забух, в Сус", – подчеркнул Алиев 12 августа. Дома, построенные за время, пока эти населенные пункты были неподконтрольны Азербайджану, следует снести, считает журналист Имдад Ализаде. В 1992 году были разрушены все строения на территории Лачинского района, около 14 тысяч зданий, отметил депутат парламента Вюгар Байрамов.

Глава села Ахавно Андраник Чаушян отметил, что "из села уедут абсолютно все, так как опасаются за свою жизнь и жизнь детей". "Сегодня на собрании жителей села решили, что никто не останется. Все село эвакуируется завтра. Утром 20 августа правительство отключит все коммуникации, однако Бердзорский коридор останется под контролем российского миротворческого контингента до 25 августа. В основном вывозятся вещи, но люди пока возвращаются в свои дома и хотят больше дней пожить в своем доме, и уедут в последний день", сообщил Чаушян. Он добавил, что почти все семьи уже вывезли свое основное имущество", – сказал глава общины.

Глава Ахавно отметил, что те семь семей, которые решили остаться в Нагорном Карабахе, будут размещены в гостиницах, а вот те семьи, которые решили уехать в Армению, столкнулись с проблемой дороговизны квартир – найти квартиру или дом для аренды по доступной цене проблематично, особенно в крупных населенных пунктах Армении. "Но в любом случае карабахские власти решили, что до 25 августа все армяне должны успеть покинуть территорию", – сказал Чаушян.

Ранее в министерстве территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха сообщили, что семьи, которые останутся в Степанакерте, будут размещены в гостиницах, а ведомство займется их трудоустройством. Если эти семьи вынуждены будут арендовать жилье, то будут получать от государства по 40 тысяч драмов (100 долларов) ежемесячно на каждого члена семьи для оплаты коммунальных услуг и арендной платы до тех пор, пока государство им не предоставит постоянное жилье. Семьи, которые переедут в Армению, кроме 40 тысяч драмов также получат сертификат в размере 10 миллионов драмов (почти 25 тысяч долларов) на покупку жилья. Этих денег вынужденным переселенцам из Бердзора и Ахавно хватит для приобретения в Армении квартиры в небольших населенных пунктах или частных домов в сельских общинах, в основном за эту сумму продается недвижимость без ремонта, заявили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты по недвижимости.

Чаушян добавил, что "в селе сожжено два дома, новых случаев в эти дни не было. Местные правоохранительные органы следят, чтоб не было поджогов и грабежей – выдается соответствующий документ, разрешающий семье вывозить имущество. Мирная эвакуация продолжается. Семьям выданы деньги и топливо, остальное они организовывают сами", – сказал он.

Мэр города Бердзор Нарек Алексанян заявил, что в Бердзоре нет сожженных домов. Он также отметил присутствие в городе сотрудников полиции, пожарной и спасательной служб.

Алексанян заметил, что "заявление властей Азербайджана еще раз напомнило жителям, что мирной жизни от азербайджанской стороны ожидать не стоит".

Жители общин в коридоре подтвердили, что сжигать или портить свои дома перед отъездом им запретили под угрозой невыплаты компенсаций. Несмотря на это, житель села Ахавно сжег свой дом, запечатлев на видео и выложив в соцсетях. 18 августа в Telegram-канале Re:public of Artsakh появилось еще одно видео, на котором, как утверждается, свой дом сжигает другой житель Ахавно.

Рузанна Аракелян из Бердзора сообщила, что им объявили, что 20 августа все должны освободить свои дома, так как приедет азербайджанский комендант и вместе с российскими миротворцами примет город. "Люди экстренно вывозят все, что осталось. Нас предупредили, что оставаться опасно. Кроме того, все знакомы с заявлением властей Азербайджана, и понимаем, что нас никто не защитит", – сказала женщина.

Присутствовавший на литургии в церкви Бердзора 18 августа бывший житель Кашатагского района, ныне проживающий в Армении, Амлет Азизян счел неправильным, что "ведется последняя служба". Он отметил, что власти Армении и Нагорного Карабаха, которые дали "согласие на сдачу коридора раньше времени", и духовенство, которое сообщило о последней литургии, "предали" простых жителей, оказывая психологическое давление. На кого опереться людям, если все вместо того чтобы поддержать, подбодрить народ, просто хотят задавить остатки надежды?" – сказал мужчина.

По его словам, свой дом он построил сам. "Я потерял дом, фруктовые сады. Теперь в Армении я не имею такой возможности и жалею, что не сжег все, что оставил. Но надеюсь, что мне когда-то удастся вернуться в свое село. И еще я считаю, что те, кто сжигает свои дома, если это их выбор, то никто не должен осуждать. Дома в Ахавно строили на деньги диаспоры. Кроме этих людей, там никто не жил, и владелец дома может делать с ним, что хочет", – сказал он.

Житель Бердзора Месроп Погосян уехал в Армению после войны в 2020 году. Он рассказал, что приехал в Бердзор, чтоб забрать кой-какие вещи из дома. Он выразил недоумение в связи заявлением Азербайджана, сказав, что "они неправильно определили преступников".

"Почему все угрожают простым людям? Пусть объявляет в розыск тех, кто начал программу переселения, прекрасно зная, что эти территории когда-нибудь отдадут, я не исключаю, что продадут Азербайджану. Нас заверили, что в Кашатагском районе у нас и наших детей будет прекрасное будущее, и что в итоге? Мы оставили все в Армении, приехали, начали здесь строить и создавать хозяйство, а сейчас нас заставляют все это оставить и покинуть свои дома. В чем виноваты мы? Ответственность лежит на всех властях Армении и Нагорного Карабаха начиная с 1994 года. Если уж Азербайджан хочет кого-то наказать, то пусть начинает с авторов этой программы, что ежегодно собирали деньги на развитие этих районов", – сказал мужчина.

Он отметил, что "сжег бы свой дом, но правоохранительные органы уже несколько дней дежурят в городе и следят, чтоб поджогов не было". По его словам, среди жителей есть те, кто считает, "что не стоит сжигать, потому что надеются вернуться", многие не сжигают, "потому что верят, что получат сертификат".

Согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Азербайджан получил контроль над территорией Лачинского района. Передача Бердзора под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. В июне Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги планируется завершить в этом году, а 11 августа объявило, что строительство трассы окончено. Власти Армении ранее заявили, что в августе лишь начнется строительство армянского участка дороги.

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