Активисты остались недовольны встречей со спикером карабахского парламента

30 августа 2022, 00:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спикер парламента Нагорного Карабаха Артур Товмасян на встрече с участниками акции в Степанакерте рассказал о внешней политике, в то время как людей интересуют вопросы безопасности, сообщили активисты. Они заявили, что продолжат митинговать, пока их требования не будут выполнены.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа активисты, недовольные передачей Азербайджану Лачинского коридора и ситуацией в Нагорном Карабахе, потребовали отставки высокопоставленных чиновников. После встречи с президентом они собрали в Степанакерте массовый митинг.

26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название - Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. Выезжающие жаловались, что вещи им приходится собирать в экстренном порядке, а выделенных властями денег на переезд не хватает.

Собрание и митинг в Степанакерте завершились 29 августа приблизительно в 21.30 по местному времени (20.30 мск). К участникам акции вышел спикер парламента Нагорного Карабаха Артур Товмасян. После его выступления активисты потребовали встречи с президентом, передал корреспондент "Кавказского узла".

Участник акции Тигран Петросян заявил, что "активисты останутся на площади ночевать", завтра (30 августа) митинг будет продолжен с теми же требованиями. Акции будут продолжаться до тех пор, пока требования протестующих не будут выполнены, а "Араик Арутюнян (президент Нагорного Карабаха) должен выйти к людям и ответить на их вопросы о будущем и безопасности страны", сказал он.

«Мы не удовлетворены встречей со спикером парламента», - сказала участница акции Адела Абрамян. «Он говорил в основном о внешней политике, о том, что мы читаем в интернете. Но нас интересует сейчас наша безопасность. Почему сдаются раньше времени населенные пункты, почему есть угроза сдачи других армянских территорий. Нам нужны ответы ", - сказала она.

«Нам надо продолжать борьбу, и власти должны услышать нас», - заявил участник акции Анастас Исраелян. Он добавил, что президент «обязан требование народа выполнить беспрекословно».

По его словам, кроме социальных проблем и вопросов коррупции, для населения очень остро стоит вопрос безопасности. «Безопасность, будущее страны для людей на первом месте. Люди хотят знать, что им ожидать, какие переговоры ведутся, почему ситуация становится все хуже и хуже. Президент как глава республики не должен игнорировать такие требования», - сказал активист.

Он выразил надежду, что завтра (30 августа) людей на площади будет больше, так как «люди должны проснуться и бороться за право жить на своей родной земле».

Передача Лачина под контроль Азербайджана была определена договоренностью Алиева-Пашиняна-Путина в ноябре 2020 года, но была отсрочена из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. 11 августа Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство дороги по новому маршруту Лачинского коридора завершено. Однако в связи с тем, что Армения не достроила свой участок альтернативной дороги, это взяла на себя азербайджанская сторона по просьбе армянской общины Карабаха, заявили в агентстве, анонсировав открытие движения по новой дороге в течение ближайшей недели. Источник в правительстве Азербайджана отметил, что до ввода в эксплуатацию новой дороги движение транспорта по прежнему маршруту Лачинского коридора будет продолжаться.

Отметим, российские аналитики объяснили ускоренную передачу Азербайджану населенных пунктов Лачинского коридора тем, что в соглашении 2020 года по Нагорному Карабаху не определена ни территориальная принадлежность Лачинского коридора, ни его границы, что позволило каждой из сторон по-своему трактовать договоренности. Азербайджан, чувствуя свое силовое превосходство, добился изменения маршрута Лачинского коридора, пояснили они.

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