Минобороны Азербайджана сообщило о гибели 77 военных на границе с Арменией

16 сентября 2022, 14:00

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Министерство обороны Азербайджана обновило список погибших в ходе эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе, по данным ведомства, всего погибли 77 военных.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана 15 сентября сообщило, что в результате обострения конфликта на границе погиб 71 военный, в том числе восемь пограничников. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил о том, что после погибли не менее 135 человек. 15 сентября сотрудник офиса омбудсмена сообщил "Кавказскому узлу", что 14 сентября при артобстреле также погиб мирный житель общины Нораван Сюникской области.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19 мск того же дня.

Минобороны Азербайджана сегодня обновило список погибших в ходе последней эскалации конфликта, в него добавлены данные еще шести военнослужащих.

На сайте Минобороны, приводятся фамилии, имена, отчества и воинские звания азербайджанских военнослужащих, погибших с 12 сентября. В списке значатся данные о 77 погибших.

Среди погибших 42 солдата, два капитана, три старших лейтенантов, восемь лейтенантов, четыре старших прапорщика, 10 прапорщиков, четыре младших прапорщика, три старших сержанта и один младший сержант.

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