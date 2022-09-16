Минобороны Азербайджана. Фото: минобороны азербайджанской республики https://mod.gov.az

16 сентября 2022, 14:00

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели 77 военных на границе с Арменией

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Министерство обороны Азербайджана обновило список погибших в ходе эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе, по данным ведомства, всего погибли 77 военных. 

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана 15 сентября сообщило, что в результате обострения конфликта на границе погиб 71 военный, в том числе восемь пограничников. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил о том, что после погибли не менее 135 человек. 15 сентября сотрудник офиса омбудсмена сообщил "Кавказскому узлу", что 14 сентября при артобстреле также погиб мирный житель общины Нораван Сюникской области.

 В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19 мск того же дня.

Минобороны Азербайджана сегодня обновило список погибших в ходе последней эскалации конфликта, в него добавлены данные еще шести военнослужащих. 

На сайте Минобороны, приводятся фамилии, имена, отчества и воинские звания азербайджанских военнослужащих, погибших с 12 сентября. В списке значатся данные о 77 погибших.

Среди погибших 42 солдата, два капитана, три старших лейтенантов, восемь лейтенантов, четыре старших прапорщика, 10 прапорщиков, четыре младших прапорщика, три старших сержанта и один младший сержант.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Сельчане в приграничных районах Армении сообщили о прекращении обстрелов", "Участники митинга в Степанакерте потребовали гарантий независимости Нагорного Карабаха", "Жители Армении не поддержали призыв оппозиции выйти на акцию неповиновения".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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