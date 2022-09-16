Власти Армении насчитали 135 погибших на границе с Азербайджаном

16 сентября 2022, 11:11

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Погибшими с армянской стороны во время эскалации конфликта с Азербайджаном числятся 135 человек, сообщил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян. Военное положение в стране вводить пока не планируется, добавил он.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября Никол Пашинян сообщил, что во время эскалации конфликта на границе погибли 105 армянских военнослужащих. 15 сентября сотрудник офиса омбудсмена сообщил "Кавказскому узлу", что 14 сентября при артобстреле также погиб мирный житель общины Нораван Сюникской области.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. По данным властей, помимо 105 армянских военных, погиб 71 боец Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19 мск того же дня.

С армянской стороны погибли 135 человек, сообщил сегодня на заседании правительства Никол Пашинян. "На сегодняшний день число наших подтвержденных жертв составляет 135, но, к сожалению, мы знаем, что эта цифра еще не окончательная. Есть много раненых", - приводит его слова News.am.

По данным Минобороны Армении, к 8 мск 16 сентября изменений ситуации на границе не зафиксировано, информирует издание.

Совет безопасности пока счел нецелесообразным введение в Армении военного положения, сообщил сегодня Пашинян на заседании правительства. "Мы пришли к выводу, что на данный момент мы не должны идти на подобное решение", - цитирует премьер-министра "Новости-Армения".

Пашинян отметил, что граждане, желающие стать добровольцами, могут в обычном порядке обратиться в военные комиссариаты, пишет издание.

Напомним, по данным замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Ваче Тертеряна, 192 жилых дома повреждены в Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областях в результате обстрелов, 60 из них полностью разрушены.

К вечеру 14 сентября из-за обстрелов с азербайджанской стороны свои дома покинули около 2570 жителей сел Гегаркуникской и Сюникской областей, сообщил ранее сотрудник офиса омбудсмена Армении. "Большинство эвакуированных - это женщины, дети, пожилые люди и инвалиды", - отметил он.

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