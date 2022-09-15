Житель приграничного села в Армении погиб в результате обстрелов

15 сентября 2022, 18:34

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Мирный житель погиб в результате артобстрела в селе Нораван Сюникской области Армении. Один из шести раненых находится в крайне тяжелом состоянии.

Как писал "Кавказский узел", Минздрав Армении 14 сентября сообщил, что число мирных жителей раненных с 13 сентября в результате обстрелов, достигло шести. Ранение в голову получил житель села Тех, он успешно прооперирован, проинформировал глава общины.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19 мск.

Житель общины Нораван Сюникской области Армении погиб в результате артобстрела. Инцидент произошел во второй половине дня 14 сентября, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Офисе омбудсмена Армении.

Все раненые мирные жители получили осколочные ранение в результате артобстрелов Вардениса, Джермука, Сотка и общины Тех. Раненые госпитализированы в больницы Вардениса, Мартуни и Сисиана, сообщил сотрудник Офиса защитника прав человека.

Состояние одного мирного жителя в результате артобстрела со стороны Азербайджана крайне тяжелое, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Армении.

В больницах остаются четверо раненых гражданских, состояние еще двоих пациентов оценивается как тяжелое, четвертый пациент находится в состоянии средней тяжести,сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Минздрава Лилит Бабаханян. "У всех осколочные ранения", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, остальные пациенты получили помощь амбулаторно.

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