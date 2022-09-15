Солдат армянской армии. Фото пресс-службы МО Армении https://mil.am/hy/news/8361

15 сентября 2022, 06:07

Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ереван и Баку договорились о прекращении огня на границе с вечера 14 сентября, заявил Совет безопасности Армении. Обстрелы на всех направлениях почти прекратились, подтвердило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, но и после этого стороны обменивались обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Минобороны Армении 14 сентября заявило, что азербайджанские военные обстреляли гражданские объекты в Джермуке и Сотке. Под интенсивные артобстрелы с азербайджанской стороны попали жилые дома, фермы и автомобили в армянских селах, в Сотке уничтожены несколько десятков домов, сообщили местные жители. Минобороны Азербайджана возразило, что подразделения азербайджанской армии "не нацеливаются на гражданскую инфраструктуру". В тот же день Минобороны Армении заявило об обстреле здания и транспорта ФСБ России. Военное ведомство Азербайджана назвало эту информацию ложной. 

 Погибли, по данным властей, по меньшей мере, 49 армянских военнослужащих, со стороны Азербайджана - 42 военных и восемь пограничников. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Азербайджан 14 сентября заявил о готовности передать Армении тела 100 погибших при обострении конфликта военных. В тот же день Никол Пашинян заявил о 105 погибших армянских военных в ходе конфликта.

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня на границе с 20.00 по местному времени (19.00 мск) 14 сентября, сообщили со ссылкой на секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна "Новости Армения". Григорян отметил, что этой договоренности удалось достичь "благодаря вовлеченности международного сообщества". Он выразил надежду, что Азербайджан не нарушит режим перемирия.

Он сообщил, что какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Азербайджаном в этой связи нет, сообщил "Интерфакс".

Минобороны Армении подтвердило, что с 20.00 по местному времени (с 19.00 мск) 14 сентября огонь почти прекратился на всех направлениях. "Значительных инцидентов не зафиксировано", - говорится в сообщении на странице военного ведомства в соцсети.

На сайте Минобороны Азербайджана сообщения о перемирии с Арменией по состоянию на 6.00 мск сегодня нет.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность подписать "бумагу, из-за которой его многие будут критиковать, ругать, называть предателем". В Ереване состоялась акция протеста, участники которой потребовали объявить вотум недоверия Пашиняну. Митинг за право на самоопределение прошел в Степанакерте. Участники акции разошлись после того, как к ним вышел спикер парламента Артур Товмасян и заверил, что никаких шагов по передаче Нагорного Карабаха не предпринимается.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жители армянских сел сообщили о разрушениях после обстрелов", "Противники Пашиняна потребовали встречи с депутатами парламента Армении", "Жители Степанакерта призвали Кремль надавить на власти Азербайджана".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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