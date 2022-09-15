Оппозиция анонсировала новую акцию протеста в Ереване

15 сентября 2022, 04:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Протестующие в Ереване, не добившись от депутатов правящей фракции в Национальном собрании Армении подписания документа о вотуме недоверия премьер-министру Николу Пашиняну, заявили, что утром вновь соберутся у здания парламента.

Как писал "Кавказский узел", жители Еревана собрались у здания парламента после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать "бумагу" об урегулировании конфликта с Азербайджаном, из-за которой его могут счесть предателем. Организаторы акции призвали собравшихся не штурмовать парламент. Представители оппозиции заявили, что депутаты правящей фракции в парламенте Армении в течение часа должны подписать документ о вотуме недоверия Пашиняну, под которым уже подписались 35 депутатов. По оценкам организаторов, у здания парламента Армении собралось не менее 40 тысяч человек.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, но и после этого стороны обменивались обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Погибли, по данным властей, по меньшей мере, 49 армянских военнослужащих, со стороны Азербайджана - 42 военных и восемь пограничников. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Азербайджан 14 сентября заявил о готовности передать Армении тела 100 погибших при обострении конфликта военных. В тот же день Никол Пашинян заявил о 105 погибших армянских военных в ходе конфликта.

В Ереване завершилась акция протеста, у здания парламента остались дежурить около 10 человек, передал ночью 15 сентября корреспондент "Кавказского узла".

К служебному входу в здание парламента были стянуты силы полиции. Оппозиционеры призвали протестующих вновь собраться у парламента и правительства. Новая акция намечена на 9.00 по местному времени (8.00 мск) 15 сентября, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" ветеран карабахской войны Геворг Геворкян.

Глава фракции "Айастан" Сейран Оганян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что, согласно 115 статьи Конституции Армении (Выражение недоверия премьер-министру), оппозиция вместе с вотумом недоверия должна представить имя кандидата на пост премьер-министра. Пока оппозиционеры не представили такого человека, кроме того, его кандидатура предварительно должна пройти общественное обсуждение, пояснил политик.

"Кавказский узел" также писал, что митинг за право на самоопределение завершился в Степанакерте. Участники акции в Степанакерте разошлись после того, как к ним вышел спикер парламента Артур Товмасян и заверил, что никаких шагов по передаче Нагорного Карабаха не предпринимается.

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