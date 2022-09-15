Протестующие добились встречи со спикером парламента Нагорного Карабаха

15 сентября 2022, 03:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники акции в Степанакерте разошлись после того, как к ним вышел спикер парламента Артур Товмасян. Он заверил протестующих, что никаких шагов по передаче Нагорного Карабаха не предпринимается, сообщили активисты.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября более четырех тысяч человек собралось на площади в Степанакерте после заявления армянского премьера Никола Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта. Протестующие призвали президента выйти к ним и объяснить, какой документ планируется подписать для урегулирования конфликта, и какой будет судьба Нагорного Карабаха в соответствии с этим документом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее выразил готовность подписать "бумагу, из-за которой его многие будут критиковать, ругать, называть предателем". Акция протеста, участники которой требуют отставки Пашиняна, также проходит в Ереване. Армянская оппозиция предъявила ультиматум депутатам правящей фракции.

Митинг в Степанакерте продлился около трех часов и завершился 15 сентября к 00.30 по местному времени (14 сентября 23.30 мск), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Армен Саакян.

«Мы заявили, что имеем право на самоопределение. Заявили, что альтернативы Минской группе ОБСЕ нет. Призывали народ не быть безразличным к своей судьбе, продолжать бороться за свое самоопределение, обращаться к международному сообществу, чтоб следовали международным нормам, и отошли от двойных стандартов. Призвали армянство во всем мире стать единым для спасения Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) и бороться за устранение власти, которая сдает армянские земли», - сказал он.

Саакян добавил, что президент Нагорного Карабаха не вышел к митингующим. С участниками акции пообщался спикер парламента Артур Товмасян, который заверил, что никакого шага по сдаче Нагорного Карабаха не предпринимается, и отметил, что часть депутатов оппозиционных парламентских фракций признали требования протестующих справедливым, рассказал активист.

Активистов Тигран Петросян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что митинг был спонтанный, и там прозвучали разные призывы, вплоть до отставки властей Армении.

"Однако основным нашим заявлением было, что народ Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) имеет право на самоопределение. Участники акции привали международное сообщество признать независимость Арцаха", - сказал он.

По словам Петросяна, активисты потребовали от властей Армении не подписывать никого документа, согласно которому Нагорный Карабах окажется в составе Азербайджана.

Он сказал, что большинство участников митинга захотели собраться завтра. "Но все зависит от обстоятельств, и как будут развиваться события", - отметил активист.

«Мы должны бороться за свою свободу. Горжусь тем, что на площадь вышло так много людей. Я просто не поверила, когда увидела, что площадь переполнена людьми. Значит, люди начинают понимать, что необходимо бороться за будущее своих детей», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" беженка из Шуши Армине Саргсян.

На митинге присутствовали правоохранители. «В самый разгар акции на площади, возможно, было до шести-семи тысяч человек, но, возможно, и больше», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" силовик. Он сказал, что нарушений правопорядка на митинге не было.

Также на митинге дежурили две кареты службы скорой медпомощи, передал корреспондент "Кавказского узла". Сотрудник отделения скорой помощи сказал корреспонденту "Кавказского узла", что медпомощь была оказана одному человеку, которому на митинге стало душно, у него возникло предобморочное состояние.

Власти успокоили жителей Нагорного Карабаха

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ночью 15 сентября написал на своей странице в соцсети, что «подробно информирован обо всех международных дискуссиях, проводимых властями Армении на высоком уровне по арцахскому (нагорно-карабахскому) вопросу, так как регулярно проводятся совместные консультации».

«Согласно договоренности, достигнутой с властями Республики Армения, интересы и мнение народа Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) должны быть учтены в любом подписываемом им документе, связанном с Арцахом. Я хотел бы добавить, что до сих пор нет даже проекта какого-либо документа в этом контексте», - заверил он.

Судьба Нагорного Карабаха и его народа "не будет монополией какого-либо лица или политической власти, и недопустимо делать заявления, интервью и высказывать позицию без учета мнения народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) и избранных народом Арцаха властей", - написал спикер парламента Нагорного Карабаха Артур Товмасян на своей странице в соцсети.

Он отметил, что "присоединение Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) к Азербайджану приведет к разрушению Арцаха и станет геополитической исторической трагедией для армянской государственности и армянского народа". "За эти долгие и трудные годы мы заплатили очень высокую цену за независимость. Новейшая история Арцаха, государственная граница были проведены ценой крови наших павших борцов за свободу", - написал Товмасян.

Напомним, в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, но и после этого стороны обменивались обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Погибли, по данным властей, по меньшей мере, 49 армянских военнослужащих, со стороны Азербайджана - 42 военных и восемь пограничников. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Азербайджан 14 сентября заявил о готовности передать Армении тела 100 погибших при обострении конфликта военных. В тот же день Никол Пашинян заявил о 105 погибших армянских военных в ходе конфликта.

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