Разрушенный дом в Нагорном Карабахе. Ноябрь 2020 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

15 сентября 2022, 14:56

Более 190 жилых домов повреждены в Армении в результате обстрелов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жилые дома повреждены в Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областях. 60 из 192 домов полностью разрушены, сообщил замминистра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, но и после этого стороны обменивались обвинениями в обстрелах. Минобороны Армении 14 сентября заявило, что азербайджанские военные обстреляли гражданские объекты в Джермуке и Сотке. Под интенсивные артобстрелы с азербайджанской стороны попали жилые дома, фермы и автомобили в армянских селах, в Сотке уничтожено несколько десятков домов, сообщили местные жители. Минобороны Азербайджана возразило, что подразделения азербайджанской армии "не нацеливаются на гражданскую инфраструктуру". В тот же день Минобороны Армении заявило об обстреле здания и транспорта ФСБ России. Военное ведомство Азербайджана назвало эту информацию ложной. Вечером 14 сентября Совет безопасности Армении заявил, что Ереван и Баку договорились о прекращении огня на границе. 

 Погибли, по данным властей, по меньшей мере 49 армянских военнослужащих, со стороны Азербайджана - 42 военных и восемь пограничников. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Азербайджан 14 сентября заявил о готовности передать Армении тела 100 погибших при обострении конфликта военных. В тот же день Никол Пашинян заявил о 105 погибших армянских военных в ходе конфликта.

В результате обстрелов с азербайджанской стороны повреждены 192 жилых дома в Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областях страны. Из них 60 домов полностью разрушены, сообщил замминистра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян сегодня на брифинге, который транслировало радио "Азатутюн".

По его словам, помимо жилых домов повреждены коммуникации, объекты сельскохозяйственного назначения, автомобили, сельхозтехника, две машины скорой помощи. Электроснабжение уже восстановлено на всех участках, кроме общины Верин Шоржа, добавил Тертерян.

В результате артобстрелов загорелись леса близ Джермука, огонь уже потушен. Всего было четыре очага пожара, два из которых находятся под прицелом азербайджанских подразделений, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

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Примечание:

"Противники Пашиняна возобновили уличный протест в Ереване", "Жители армянских сел сообщили о разрушениях после обстрелов", "Противники Пашиняна потребовали встречи с депутатами парламента Армении".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15 сентября 2022, 15:44

15 сентября 2022, 15:01

15 сентября 2022, 14:12

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