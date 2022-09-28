Минобороны Армении сообщило о гибели трех солдат

28 сентября 2022, 21:38

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Трое военнослужащих армянской армии погибли в результате обстрелов со стороны Азербайджана, сообщил представитель оборонного ведомства.

Как писал "Кавказский узел", сегодня вечером Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах. Ранее сегодня Минобороны Азербайджана заявило о ранении военнослужащего Ниджата Искендерова в результате обстрела со стороны Армении.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян сообщил о потерях в результате вечернего обстрела армянских позиций. При этом он назвал ситуацию на армяно-азербайджанской границе "относительно стабильной".

"В результате азербайджанской провокации погибли трое армянских военнослужащих", - написал Торосян на своей странице в Facebook (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Ситуация на границе относительно стабилизировалась к 22.00 (21.00 мск), говорится в сообщении официального Telegram-канала Минобороны Армении, опубликованном в 21.13 мск.

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