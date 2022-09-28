Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах

28 сентября 2022, 20:42

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Азербайджанские вооруженные силы открыли огонь из минометов и крупнокалиберного оружия по армянским позициям, сообщило Минобороны Армении. Азербайджанская армия приняла меры в ответ на обстрел со стороны Армении, заявило военное ведомство Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило сегодня о ранении военнослужащего Ниджата Искендерова в результате обстрела со стороны Армении.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. 22 сентября Минздрав Армении сообщил, что скончался мирный житель, получивший ранение в результате артобстрела азербайджанскими военными. Минобороны Азербайджана 24 сентября сообщило о ранении трех азербайджанских военных в результате обстрела со стороны Армении. Военное ведомство Армении возразило, что азербайджанские военные пытались пройти в тыл армянских боевых позиций.

Вооруженные силы Азербайджана начали обстрел армянских позиций с 18.00 (17.00 мск). Огонь ведется из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия, сообщило сегодня Минобороны Армении. "Армянская сторона предприняла ответные действия", - перевел сообщение ведомства на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Баку опроверг сообщение Минобороны Армении о нарушении азербайджанской армией режима прекращения огня. "Распространяемая армянской стороной информация о нарушении перемирия подразделениями азербайджанской армии стрельбой из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия не соответствует действительности", - заявило Минобороны Азербайджана.

Ведомство заявило, что министерство обороны Армении таким образом пытается скрыть факт нарушения перемирия. "Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры лишь в целях подавления огневых точек", - сказано в сообщении Минобороны Азербайджана, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

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