Армянский военнослужащий. Фото: официальный сайт https://mil.am

28 сентября 2022, 20:42

Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские вооруженные силы открыли огонь из минометов и крупнокалиберного оружия по армянским позициям, сообщило Минобороны Армении. Азербайджанская армия приняла меры в ответ на обстрел со стороны Армении, заявило военное ведомство Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило сегодня о ранении военнослужащего Ниджата Искендерова в результате обстрела со стороны Армении. 

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. 22 сентября Минздрав Армении сообщил, что скончался мирный житель, получивший ранение в результате артобстрела азербайджанскими военными. Минобороны Азербайджана 24 сентября сообщило о ранении трех азербайджанских военных в результате обстрела со стороны Армении. Военное ведомство Армении возразило, что азербайджанские военные пытались пройти в тыл армянских боевых позиций. 

Вооруженные силы Азербайджана начали обстрел армянских позиций с 18.00 (17.00 мск). Огонь ведется из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия, сообщило сегодня Минобороны Армении. "Армянская сторона предприняла ответные действия", - перевел сообщение ведомства на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Баку опроверг сообщение Минобороны Армении о нарушении азербайджанской армией режима прекращения огня. "Распространяемая армянской стороной информация о нарушении перемирия подразделениями азербайджанской армии стрельбой из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия не соответствует действительности", - заявило Минобороны Азербайджана.

Ведомство заявило, что министерство обороны Армении таким образом пытается скрыть факт нарушения перемирия. "Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры лишь в целях подавления огневых точек", - сказано в сообщении Минобороны Азербайджана, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Найден один из пропавших без вести армянских солдат", "Правозащитница заявила о 80 армянских пленных в Азербайджане", "Армянские политологи объяснили отказ Армении участвовать в учениях ОДКБ".

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 сентября 2022, 21:57

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28 сентября 2022, 21:38

28 сентября 2022, 19:52

28 сентября 2022, 19:38

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