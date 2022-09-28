Азербайджанский военнослужащий ранен на границе с Арменией

28 сентября 2022, 19:52

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Военнослужащий Ниджат Искендеров получил ранение на границе в результате обстрела со стороны Армении, азербайджанская сторона приняла ответные меры, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Минобороны Азербайджана 24 сентября сообщило о ранении трех азербайджанских военных в результате обстрела со стороны Армении. Военное ведомство Армении возразило, что азербайджанские военные пытались пройти в тыл армянских боевых позиций.

Один человек ранен в результате обстрела со стороны Армении, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. "Несмотря на соглашение о прекращении огня, 28 сентября около 18.00 (17.00 мск) подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении территории Алагёлляр в Кельбаджарском районе. В результате обстрела был ранен военнослужащий Ниджат Хидаят оглы Искендеров", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Военнослужащему оказывается необходимая медицинская помощь, указано в сообщении.

Подразделениями азербайджанской армии были предприняты "адекватные ответные меры". "Ответственность за инцидент" лежит на руководстве Армении, которое "пытается накалить обстановку", заявило ведомство.

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