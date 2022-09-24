Азербайджан сообщил о трех раненых после обстрела со стороны Армении     

24 сентября 2022, 10:31

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Трое военных азербайджанской армии получили ранения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении. Раненым оказана медпомощь, их жизням ничего не угрожает, сообщило Минобороны Азербайджана. Азербайджанские военные пытались пройти в тыл армянских боевых позиций, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанских войск на границе с Арменией ночью были обстреляны с армянской стороны из гранатометов и минометов.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. 22 сентября Минздрав Армении сообщил, что скончался мирный житель, получивший ранение в результате артобстрела азербайджанскими военными, всего было ранено семь человек, отметило ведомство.

Вооруженные силы Армении обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Истису и Зяйлик Кяльбаджарского района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Обстрел велся с позиций, расположенных в селе Юхары Шорджа Басаркечярского района (армянское название: Верин Шорджа Гегаркуниской области - прим. "Кавказского узла") и городе Джермук (Вайоцдзорской области Армении), с 19.30 (18.30 мск) до 23.40 (22.40 мск) 23 сентября, сказано в сообщении, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

В результате обстрела были ранены азербайджанские военные Рашад Амануллаев, Рухид Рагимзаде и Раван Джавадов, отметило ведомство. Раненым была оказана первая медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает, говорится в пресс-релизе.

23 сентября, примерно в 19.30 (18.30 мск) одна из частей армии Азербайджана попыталась "пройти в тыл" армянских боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской приграничной зоны, сообщило сегодня Минобороны Армении. "Противник был отброшен на исходные позиции. С армянской стороны потерь нет. Других происшествий в течение ночи не поступало", - заявило оборонное ведомство.

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