Азербайджан обвинил Армению в обстреле на границе

22 сентября 2022, 14:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции азербайджанских войск на границе с Арменией ночью были обстреляны с армянской стороны из гранатометов и минометов, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Минобороны Армении сообщило, что военнослужащий получил ранение на границе при обстреле со стороны Азербайджана.

Сегодня примерно в 02.00 (01.00 мск) подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия, гранатометов и минометов подразделения азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Заминировав ущелья на указанных территориях, диверсионная группа Вооруженных сил Армении попыталась совершить налет на наши подразделения. В результате ответных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, противник вынужденно отступил", - говорится в публикации, размещенной на русскоязычной версии сайта министерства.

Информация об обстреле армянских позиций 21 сентября не соответствует действительности, добавила пресс-служба ведомства. "Армянская сторона пыталась тем самым создать почву для провокации, совершенной в ночное время", - отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. По данным властей на 17 сентября, в результате с армянской стороны погибли 135 человек, в том числе мирный житель, с азербайджанской - 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Совбез Армении сообщил 19 сентября о 207 убитых или пропавших без вести гражданах, включая мирных жителей, и 20 попавших в плен военнослужащих. 20 сентября Армении были переданы тела 32 погибших, позднее при посредничестве Красного Креста Баку передал Еревану тела еще 95 военных.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.