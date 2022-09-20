Азербайджан передал Армении тела 95 военных

20 сентября 2022, 12:43

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Госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести Азербайджана при посредничестве Красного Креста передала Армении тела 95 военных, погибших в ходе эскалации приграничного конфликта 12-14 сентября.

Как писал "Кавказский узел", тела 32 погибших в ходе эскалации конфликта на границе 12-14 сентября, которые были обнаружены на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, были переданы Армении 17 сентября. Совбез Армении сообщил 19 сентября, что после обострения конфликта на границе были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей, местоположение двух сельчан неизвестно. Кроме того, 20 военнослужащих находятся в плену, уведомило ведомство. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. По данным властей на 17 сентября, с армянской стороны погибли 135 человек, в том числе мирный житель, с азербайджанской - 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня.

Госкомиссия Азербайджана по делам пленных, пропавших без вести, заложников сообщила сегодня, что были проведены поиски тел погибших в ходе эскалации конфликта 12-14 сентября на границе двух стран.

Тела 95 военных сегодня были переданы армянской стороне при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Перед этим тела были осмотрены с участием сотрудников военной прокуратуры, которые зафиксировали отсутствие признаков насилия, сказано в сообщении госкомиссии, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Процесс по передаче Армении тел погибших будет продолжен, сказано в заключение пресс-релиза.

"Кавказский узел" также писал, что Европейский суд по правам человека потребовал от правительства Азербайджана предоставить информацию о местонахождении и состоянии здоровья армянских военнопленных, сообщил представитель Армении в ЕСПЧ по международным правовым вопросам.

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