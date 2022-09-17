ЕСПЧ обязал Азербайджан предоставить сведения об армянских военнопленных

17 сентября 2022, 08:34

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Европейский суд по правам человека потребовал от правительства Азербайджана предоставить информацию о местонахождении и состоянии здоровья армянских военнопленных, сообщил представитель Армении в ЕСПЧ по международным правовым вопросам.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября пять армянских военнослужащих, находившихся в азербайджанском плену, были возвращены на родину.

В декабре 2020 года, через месяц после прекращения полномасштабных боевых действий в Нагорном Карабахе, в азербайджанский плен попали 64 солдата, преимущественно жители Ширакской области Армении. Некоторые из них были возвращены на родину, другие подверглись в Азербайджане уголовному преследованию по делам о шпионаже, терроризме и незаконном пересечении границы. В июле 2021 года суд в Баку приговорил 13 армянских пленных к лишению свободы. 25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в азербайджанском плену остаются 39 граждан Армении.

Европейский суд по правам человека направил в правительство Азербайджана запросы по поводу одного военнопленного, личность которого была установлена 13 сентября, и попавших на кадры видео неопознанных военнопленных, пишет 16 сентября представитель Армении в ЕСПЧ по международным правовым вопросам Егише Киракосян на своей странице в Facebook*. Азербайджан должен сообщить ЕСПЧ о местонахождении и состоянии здоровья военнопленных до 22 сентября, сказано в сообщении.

В интернете были распространены видео, согласно которым, попали в плен более 10 армянских военных, указало издание "Sputnik-Армения". "13 сентября в интернете уже было одно видео, на котором можно было четко рассмотреть раненого пленного. Чуть позже в тот же день в сети появились и другие видеоматериалы, на следующий день - еще. Вчера их было еще больше, на всех можно увидеть пленных. Все материалы переданы в ЕСПЧ", - процитировало издание Киракосяна 16 сентября.

Армения подала в ЕСПЧ несколько исков против Азербайджана, отметило издание "Новости-Армения". "За последние два дня в Европейский суд уже представлено несколько дополняющих друг друга исков с требованием применения промежуточных мер и уже получены ответы. Речь идет о гарантировании прав пленных лиц", - привело издание слова Киракосяна 16 сентября.

Представители властей Азербайджана пока не комментировали судебные иски Армении.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.