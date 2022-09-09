Азербайджан передал Армении пятерых пленных

09 сентября 2022, 08:00

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Пять армянских военнослужащих, находившихся в азербайджанском плену, возвращены на родину.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2020 года, через месяц после прекращения полномасштабных боевых действий в Нагорном Карабахе, в азербайджанский плен попали 64 солдата, преимущественно жители Ширакской области Армении. Некоторые из них были возвращены на родину, другие подверглись в Азербайджане уголовному преследованию по делам о шпионаже, терроризме и незаконном пересечении границы. В июле 2021 года суд в Баку приговорил 13 армянских пленных к лишению свободы. 25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в азербайджанском плену остаются 39 граждан Армении.

Азербайджанская сторона 8 сентября передала Армении пять военнослужащих, граждан этой страны, сообщила Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести. Пленные - Мартин Аграманян, Ашот Геворкян, Феликс Григорян, Вараздат Манукян и Эдик Ховсепян - были переданы на азербайджано-армянской государственной границе.

Госкомиссия уточнила, что пленные возвращены согласно соглашению, достигнутому на встрече в Брюсселе 31 августа, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

31 августа в Брюсселе президент Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян на встрече с президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем обсудили в том числе вопросы освобождения пленных.

Все пять армянских военнослужащих были задержаны в Карабахе 13 декабря 2020 года, уже после окончания 44-дневной войны, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» источник в правоохранительных органах Азербайджана.

По его словам, эти пленные были осуждены на лишение свободы от двух до шести лет за незаконное пересечение границы Азербайджана и ношение огнестрельного оружия, однако Верховный суд Азербайджана сократил им сроки наказания и освободил их.

Информацию о передаче пленных подтвердила Служба нацбезопасности Армении. По ее данным, четверо из пяти солдат – уроженцы Гюмри, пятый, Эдик Овсепян, - уроженец Ванадзора. "Мы приветствуем эту акцию как шаг, способствующий нормализации отношений", - процитировало поздно вечером 8 сентября сообщение СНБ News.am.

Напомним, родственники армянских солдат, попавших в плен после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе, неоднократно проводили в Армении акции протеста с требованием организовать возвращение пленных. В частности, 8 августа они провели сидячую акцию протеста перед зданием правительства Армении, требуя встречи с Николом Пашиняном. По словам участников акции, сотрудник аппарата премьер-министра вышел к ним, но и спустя несколько часов после начала акции их требование о встрече не было выполнено.

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