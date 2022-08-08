Родные армянских пленных потребовали встречи с Пашиняном

08 августа 2022, 18:20

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Жители Армении, добивающиеся возвращения родственников из азербайджанского плена, собрались перед зданием правительства Армении, требуя встречи с премьер-министром Николом Пашиняном. Глава правительства к собравшимся не вышел.

Как писал "Кавказский узел", родственники армянских солдат, попавших в плен после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе, неоднократно проводили акции протеста с требованием организовать возвращение пленных. В частности, 28 июня они провели такую акцию перед зданием российского консульства в Гюмри, заявив, что Россия, как сторона трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в котором прописан пункт о возвращении пленных, обязана содействовать и заставить Азербайджан вернуть армянских пленных.

Родственники пленных военнослужащих сегодня провели сидячую акцию протеста перед зданием правительства Армении, требуя встречи с Николом Пашиняном.

По словам участников акции, сотрудник аппарата премьер-министра вышел к ним, но и спустя несколько часов после начала акции их требование не было выполнено, сообщает NEWS.am.

Напомним, 31 декабря 2021 года родственники пленных также пришли к зданию правительства Армении, где провели в новогоднюю ночь сидячий пикет с требованием возвращения их сыновей из плена. Реакции властей участники акции не дождались, рассказал один из пикетчиков.

В декабре 2020 года, через месяц после прекращения полномасштабных боевых действий в Нагорном Карабахе, в плен попали 64 солдата нескольких карабахских боевых постов, преимущественно жители Ширакской области Армении. Некоторые из них были возвращены на родину, другие подверглись в Азербайджане уголовному преследованию по делам о шпионаже, терроризме и незаконном пересечении границы. В июле 2021 года суд в Баку приговорил 13 армянских пленных к лишению свободы. 25 мая 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в азербайджанском плену остаются 39 граждан Армении.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий. Также на "Кавказском узле" опубликован текст трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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