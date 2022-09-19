Совбез Армении насчитал 207 погибших и пропавших без вести на границе с Азербайджаном

19 сентября 2022, 17:04

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В результате эскалации вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном 12-14 сентября погибли и пропали без вести 207 человек, в их числе пятеро гражданских, а 20 военнослужащих находятся в азербайджанском плену, сообщил сегодня Совет безопасности Армении.

Как писал "Кавказский узел", по данным властей на 17 сентября, с армянской стороны погибли 135 человек, в том числе мирный житель, с азербайджанской - 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. По данным властей на 17 сентября, с армянской стороны погибли 135 человек, в том числе мирный житель, с азербайджанской - 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня.

207 человек погибли или пропали без вести в результате боевых действий в сентябре, заявил Совбез Армении. Погибли трое гражданских лиц, местонахождение еще двоих неизвестно, отмечено в документе. "Ранение получили 293 военных и трое гражданских лиц", - следует из заявления ведомства, размещенном на сайте премьер-министра Армении.

По данным Совбеза, 20 военных оказались в плену. "Есть свидетельства пыток и бесчеловечного отношения, в том числе убийства пленных", - указано в заявлении Совбеза Армении.

Ведомство также указало, что в ходе обострения конфликта азербайджанская сторона обстреляла 36 населенных пунктов, в том числе города Горис, Сисиан, Капан, Джермук и Варденис, в результате чего пострадали, в частности, 192 дома, две школы и одно медучреждение. "Были разрушены или повреждены семь электростанций, пять водонапорных станций, три газопровода, один мост, две автотрассы и одна улица. Были обстреляны две машины скорой помощи и четыре личных автомобиля», - сказано в заявлении.

"Кавказский узел" также писал, что Европейский суд по правам человека потребовал от правительства Азербайджана предоставить информацию о местонахождении и состоянии здоровья армянских военнопленных, сообщил представитель Армении в ЕСПЧ по международным правовым вопросам.

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