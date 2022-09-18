Умер раненный на границе азербайджанский военный

18 сентября 2022, 11:38

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Прапорщик Юсиф Гурбанов, получивший тяжелое ранение во время обострения конфликта на границе с Арменией, умер в госпитале и похоронен сегодня в Геранбойском районе.

Как писал "Кавказский узел", днем 17 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что за время обострения конфликта на границе с Арменией ранены 282 военнослужащих и два мирных жителя. Состояние 21 военнослужащего оценивается как тяжелое, пояснило ведомство. Ранее в тот же день Минобороны сообщило о гибели 79 военнослужащих в ходе обострения конфликта.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. По данным властей Армении на 16 сентября, с армянской стороны погибли не менее 135 человек, ранены шесть мирных жителей.

Прапорщик азербайджанской армии Юсиф Гурбанов получивший ранение во время конфликта границе и умерший в Главном клиническом госпитале Минобороны, похоронен сегодня в селе Шафаг Геранбойского района, сообщает АПА.

В похоронах приняли участие родные и близкие, а также сослуживцы Гурбанова, глава исполнительной власти района Магеррам Гулиев и жители села.

По данным Минобороны, Гурбанов был тяжело ранен и скончался 17 сентября, информирует агентство.

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