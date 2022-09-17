Минобороны Азербайджана насчитало 284 раненых на границе с Арменией

17 сентября 2022, 15:51

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За время сентябрьского обострения конфликта Азербайджана с Арменией ранены 282 военнослужащих и два мирных жителя. Состояние 21 военнослужащего оценивается как тяжелое, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана сообщило сегодня о гибели 79 военнослужащих в ходе обострения конфликта на границе.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня.

С 12 по 14 сентября были ранены 282 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. "43 после оказания первой медицинской помощи вернулись на службу, состояние 115 оценивается как удовлетворительное, 103 - средней тяжести, 21 – тяжелое", - говорится в пресс-релизе министерства, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Также пострадали два мирных жителя. Один из них после оказания первой помощи был выписан домой, состояние второго получившего ранение сельчанина оценивается как средней тяжести, проинформировало ведомство.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 сентября заявил, что после обострения конфликта погибли не менее 135 человек. 15 сентября сотрудник офиса омбудсмена сообщил "Кавказскому узлу", что 14 сентября при артобстреле также погиб мирный житель общины Нораван Сюникской области, шесть человек ранены.

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