Армянский солдат ранен на границе с Азербайджаном

21 сентября 2022, 21:45

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Один армянский военный получил ранение при обстреле со стороны Азербайджана позиций в восточной части границы, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении 20 сентября заявило, что азербайджанские военные сегодня открыли стрельбу в восточном направлении границы с Арменией.

Вооруженные силы Азербайджана примерно в 20.00 (по местному времени, 19.00 мск) обстреляли из минометов и крупнокалиберного оружия армянские позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы, сообщило сегодня Минобороны Армении в своем Telegram-канале.

"Ответными действиями огонь противника был подавлен. Есть один раненый с армянской стороны. По состоянию на 21:30 (20.30 мск) ситуация на армяно-азербайджанской границе стабильная, обстрелов нет", - сказано в сообщении.

На сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 21.30 мск сегодня, нет комментариев по поводу заявления армянской стороны об обстрелах.

По данным властей на 17 сентября, в результате обострения конфликта на границе 12-14 сентября с армянской стороны погибли 135 человек, в том числе мирный житель, с азербайджанской - 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Совбез Армении сообщил 19 сентября о 207 убитых или пропавших без вести гражданах, включая мирных жителей, и 20 попавших в плен военнослужащих. 20 сентября Армении были переданы тела 32 погибших, сегодня при посредничестве Красного Креста Баку передал Еревану тела еще 95 военных.

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