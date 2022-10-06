Аналитики сочли переговоры Пашиняна и Эрдогана согласованными с Москвой

06 октября 2022, 18:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Нормализация отношений Турции и Армении отвечает интересам не только этих двух стран, но и России, а также согласуется с договоренностями между Баку и Анкарой, прокомментировали намеченную сегодня в Праге двустороннюю встречу Эрдогана и Пашиняна турецкий и российский политологи.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 24 апреля, что Армения ведет переговоры, направленные на нормализацию отношений с Турцией. Сегодня на полях саммита Европейского экономического сообщества в Праге премьер Никол Пашинян впервые встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, на встрече также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Турция и Армения не поддерживают дипломатических отношений, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. 10 октября 2009 года в Цюрихе главы МИД Армении и Турции подписали протоколы о развитии двусторонних отношений и об установлении дипломатических отношений между странами. Однако в феврале 2015 года президент Армении Серж Саргсян (занимал должность в 2008-2018 годах) отозвал из парламента страны эти протоколы. В 2018 году он заявил, что протоколы аннулированы после многолетнего отсутствия прогресса по их ратификации, а также из-за выдвинутых Турцией условий. Трехстороннее соглашение 2020 года о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе создало предпосылки для восстановления дипломатических отношений Армении и Турции, указали политологи.

Встреча президента Турции Реджепа Эрдогана и премьера Армении Никола Пашиняна должна была состояться еще на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, который прошел 15-16 сентября, однако из-за ситуации на границе с Азербайджаном встреча была отложена, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" профессор турецкого Университета политологии и международных отношений Тогрул Исмаил.

"Разговор о встрече был давно, она должна была состояться в Самарканде, во время встречи глав ШОС. Тогда Пашинян из-за ситуации в Армении не смог посетить, было отложено. [Нормализация отношений] - это вопрос, учитывающий также и интересы России. Турция в этом вопросе действует, не только согласовывая [позицию] с Азербайджаном, но и максимально старается учитывать интересы других государств и России, поскольку это одно из главных и сильных государств региона. Армения входит в ОДКБ, не учитывать эти реалии нельзя. Турция ищет мира в регионе и Азербайджан тоже, и здесь действовать самостоятельно, не учитывая интересы России, не на руку, это сторона региона, это региональная сила", - заявил Тогрул Исмаил.

Он отметил, что встреча между главой Турции и кабмина Армении будет проходить сегодня впервые спустя 13 лет и от нее будет зависеть вектор отношений между двумя странами на будущие годы.

"Это первая такая встреча после 13 лет "футбольной дипломатии" (активизация отношений между Арменией и Турцией на фоне участия сборных этих стран в одной группе в отборе на чемпионат мира 2010 года по футболу - Прим. "Кавказского узла"), завершившейся не совсем удачно из-за того, что Конституционный суд Армении отказался от протоколов [о развитии двусторонних отношений], это было фиаско. Сейчас, спустя 13 лет президент Турции и премьер Армении встречаются впервые", - рассказал собеседник.

Он также отметил, что отношения Турции в диалоге с Арменией не будут выстраиваться без учета позиции Азербайджана. "Это двухсторонняя встреча, однако Турция действует скоординированно с Азербайджаном. Ранее встречались спецпредставители обоих государств и всегда турецкая сторона высказывала мнение, что без учета интересов или продвижения вперед встречи между Азербайджаном и Армении, - добиться положительных результатов практически невозможно", - сказал эксперт.

Присутствие на саммите в Праге президента Азербайджана не может оказать какого-либо иного влияния на результат этой встречи, отметил Тогрул Исмаил. "Есть шушинская декларация, Турция и Азербайджан возвели свои отношения до уровня союзнических, есть совместные решения по многим вопросам и мы исходим из конкретной ситуации. Сегодня ситуация такова, что Турция и Азербайджан действуют совместно", - заключил политолог.

15 июня 2021 года президенты Азербайджана и Турции подписали шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая включает соглашение о взаимной военной помощи. Декларация закрепляет итоги карабахской войны 2020 года и оформляет правовую базу для военного союза между странами, указали азербайджанские военные эксперты, отметив, что в документе нет конкретики относительно использования военной силы или военных баз. Текст декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией, опубликован на "Кавказском узле".

Любые переговоры Турции с Арменией согласовываются с Баку, уверен эксперт Российского совета по международным делам, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета Российского университета дружбы народов Камран Гасанов.

"Встреча с Пашиняном и любые переговоры Армении и Турции согласованы с Баку, об этом говорили и на уровне глав государств и на других площадках, что нет никаких разночтений, это не какие-то сепаратные переговоры и стороны не хотят допускать ошибок периода "футбольной дипломатии". В 2009 году из-за протеста Баку Турция прекратила переговоры о нормализации, соглашения не были ратифицированы", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Гасанов.

По его мнению, между Россией и Турцией нет конкуренции по инициативам в вопросах Украины или Карабаха. "Инициативу по Украине перехватить невозможно" так как ни Украина, ни Запад не хотят переговоров. Однако в вопросе карабахского урегулирования инициативу пытается перехватить Евросоюз, "пытаясь делать все в обход России", указал Гасанов.

"Понимая, что Турция играет ведущую роль, как союзник Азербайджана, и в целом вопрос упирается в турецко-армянское урегулирование, ЕС заключил, что Турцию надо привлекать. Это больше попытка ЕС, Брюсселя взять в свои руки инициативу, компенсировать свое поражение в 2020 году, когда все это [подписание трехстороннего соглашения] проходило без участия ЕС", - добавил он.

Гасанов пояснил, что ЕС добивается, "чтобы мирный договор [между Арменией и Азербайджаном] был подписан не в Москве, а именно в Брюсселе, чтобы объявить это дипломатической победой ЕС и компенсировать свои провалы по Украине". При этом он отметил, что о перехвате мирных инициатив Турцией можно было бы говорить, если бы переговоры между Арменией и Азербайджаном велись на ее территории.

Армения заинтересована в нормализации отношений с Турцией, однако вряд ли это скажется на ее отношениях с Россией, уверен Гасанов. "Турция идет на активные шаги по нормализации отношений с Арменией и это отвечает и интересам самой Армении, которая хочет открытия границ и торговли. Именно Турция, не Азербайджан и не Россия, географически являются для Армении окном в Европу. Пока Армения остается членом ЕАЭС и ОДКБ, говорить о том, что Армения начнет "обниматься с Турцией" — преждевременно. Россия все еще рассматривается, как гарант безопасности Армении. В какой-то период, возможно, это изменится, но не в ближайшей перспективе. Пока не урегулированы отношения с Турцией и Азербайджаном, Россия останется гарантом безопасности Армении", - заключил Камран Гасанов.

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