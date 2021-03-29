Активисты в Ереване выступили против пересмотра отношений с Турцией

29 марта 2021, 15:24

Оппозиционеры провели сегодня в Ереване акцию протеста, посчитав неприемлемыми слова секретаря Совета безопасности Армении, не исключившего пересмотр отношений с Турцией. Нормализация армяно-турецких отношений возможна при условии смягчения политики Анкары, указал сегодня глава МИД Армении.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта около 2000 человек вышли в Ереване на митинг с требованием признать недействительным договор 1921 года между РСФСР и Турцией, определивший границы Армении. Продолжением этой политики стала передача Нагорного Карабаха Азербайджану, заявили протестующие. Семь оппозиционных партий потребовали от властей Армении объявить незаконным подписанный 100 лет назад договор, а АРФ "Дашнакцутюн" потребовал от властей не вести переговоров с Турцией.

Во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года власти Турции неоднократно заявляли о готовности оказать помощь Азербайджану. 10 декабря, через месяц после окончания боев, президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Баку на военный парад, в котором приняли участие и турецкие военные. Также были продемонстрированы беспилотники, сыгравшие важную роль в ходе боев, и трофейная техника армий Карабаха и Армении.

Представители АРФ "Дашнакцутюн" сегодня провели акцию протеста перед зданием Совета безопасности Армении. Представитель "Дашнакцутюн" Гегам Манукян заявил, что Совет безопасности стал "посольством Турции в Армении", а секретарь Совета Армен Григорян "смело может сказать, что он является послом Турции в Армении", сообщает News.am.

Поводом для акции протеста стали слова Григоряна, который в интервью на вопрос о том, считает ли Армения Турцию вражеским государством, ответил, что в подходах Армении должны быть некоторые исправления, пишет издание.

Публикация издания проиллюстрирована видеороликом, на котором видно, что в акции протеста приняли участие несколько десятков мужчин и женщин разного возраста. После выступления одного из участников акции собравшиеся расстелили на дороге флаг Турции, облили его горючей жидкостью и сожгли под аплодисменты, скандируя: "Айастан! ("Армения!" - Прим. "Кавказского узла")".

Слова, вызвавшие резонанс, Армен Григорян произнес в интервью Общественному телевидению после того, как телеведущий Петрос Казарян спросил его: "Турция больше не вражеское государство для Армении?". "Если мы идем на разблокирование [коммуникаций] региона, то в наших подходах должны быть определенные корректировки, и мы в этом направлении работаем", - ответил Григорян. На уточняющий вопрос секретарь Совбеза пояснил: "Однозначно утверждать, что никакой угрозы от Турции не исходит, было бы неверно, но общие процессы в регионе открывают и другие возможности", сообщил 28 марта "Sputnik Армения".

Гегам Манукян, возглавляющий также информационно-аналитическую службу телеканала Yerkir Media, заявил сегодня на акции протеста, что люди, которые при правлении премьер-министра Никола Пашиняна стали инструментом "подталкивания в объятия" Турции, не имеют право занимать государственные должности.

"Мы не допустим, чтобы в Армении действовали турецкие агенты - ни в парламенте, ни в правительстве, ни в Совбезе – нигде", - приводит его слова "Новости-Армения".

МИД отреагировал на слова секретаря Совета безопасности

Резонансное высказывание секретаря Совбеза прокомментировал сегодня и глава МИД Армении Ара Айвазян. Официальную позицию Армении по внешней политике озвучивают премьер-министр и глава МИД, заявил Айвазян на заседании парламентской комиссии по внешним отношениям, отвечая на вопрос депутата от "Процветающей Армении" Армана Абовяна.

В МИД Армении не знают о каких-либо обсуждениях или консультациях, которые проводились бы с Турцией, подчеркнул Айвазян. Он добавил, что Армения выступает за нормализацию отношений с Турцией, но главным фактором "в любых отношениях является принцип взаимности".

"Мы безусловно понимаем, какие перспективы может открыть долгосрочный мир. Но это не просто красивые слова. И чтобы в регионе действительно воцарился мир, мы ожидаем от Турции коренного пересмотра ее агрессивной политики к Армении", - приводит слова министра "Sputnik Армения".

Напомним, что боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам обострения конфликта Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

В Армении с ноября 2020 года проходят акции протеста с требованием об отставке Пашиняна, поскольку оппозиция расценила мирное соглашение как капитуляцию. Новости о протестных акциях армянской оппозиции размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".

Информация об этом обострении карабахского конфликта собрана в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.