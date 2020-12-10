Президент Турции приехал на военный парад в Баку

10 декабря 2020, 15:58

Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган наблюдали сегодня за парадом победы в Отечественной войне, приуроченном к завершению военной кампании в Нагорном Карабахе. В параде приняли участие и турецкие военные. Были продемонстрированы беспилотники, сыгравшие важную роль в ходе боев, и трофейная техника армий Карабаха и Армении.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября, когда вступила в силу договоренность о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, объявлено в Азербайджане Днем победы в Отечественной войне, а 27 сентября, когда началось осеннее обострение конфликта - Днем памяти погибших.

По условиям мирного соглашения, две трети территории, которую до 27 сентября контролировал Степанакерт, переходит под контроль Баку. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Сегодня на площади Азадлыг (Свободы) в Баку прошел парад, посвященный завершению боев в Нагорном Карабахе. На параде присутствовал не только президент Азербайджана, но и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он указал, что в ходе осеннего обострения конфликта сотни мирных жителей Азербайджана погибли под обстрелами. "Военное право было грубо нарушено, человеческая честь растоптана. У тех, кто не видит этого, совесть слепа так же, как и глаза. Получить расплату за это - наш долг", - процитировал Эрдогана "Sputnik-Азербайджан".

К азербайджанским военным на параде присоединилась группа военнослужащих Турции, передал ТАСС.

7 декабря на пресс-конференции в Москве глава МИД Армении потребовал от Анкары вывести из зоны карабахского конфликта турецких военных и "террористические группировки". Заявление прозвучало на фоне резкой критики Эрдоганом французского парламента за призыв к независимости Нагорного Карабаха. Вопросы о роли Турции в карабахском конфликте возникли и у исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, по словам которого переброски иностранных боевиков и доставки оружия в зону конфликта остаются частью диалога США с Турцией и Россией. Армения намерена последовательно требовать вывода турецких военных, однако турецкая дипломатия основана на военном присутствии в Азербайджане, уверен политолог Андрей Арешев.

В параде приняли участие более трех тысяч военных, зрителям были продемонстрированы около 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятой на вооружение. В частности, были показаны беспилотные летательные аппараты, сыгравшие значительную важную роль в боях, включая наиболее современные модели – Bayraktar-TB2, Hermes-450, Hermes-900, "Кузгун" и Harop, сообщило государственное информагентство "Азертадж".

Над площадью Азадлыг пролетели боевые самолеты и вертолеты, в том числе группа штурмовиков и самолетов воздушной поддержки Су-25. Параллельно прошел морской парад с участием боевых кораблей и катеров Военно-морского флота и береговой охраны пограничной службы.

Были показаны и военные трофеи. Из номерных знаков более чем двух тысяч захваченных и выведенных из строя автомобилей организаторы парада составили композицию с надписью "Карабах – это Азербайджан". Кроме того, проехали трофейные пушки, зенитные установки на прицепе, зенитно-ракетные комплексы, боевые машины пехот и танки Т-72. Были провезены и выведенные из строя бронированные автомобили и военные грузовики, установки "Град", танки.

По данным Минобороны Азербайджана, с 27 сентября по 9 ноября в боях в зоне карабахского конфликта погибли 2783 азербайджанских военнослужащих, 1245 были ранены и, по данным на 3 декабря, лечились в госпиталях.

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".