Дата подписания мирного соглашения стала праздником в Азербайджане

02 декабря 2020, 14:59

День победы будет ежегодно отмечаться в Азербайджане 10 ноября, в день заключения трехстороннего мирного соглашения, 27 сентября будет отмечаться День памяти погибших, сообщил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский район (армянское название Лачина - Бердзор) перешел под контроль азербайджанских войск 1 декабря, за исключением коридора шириной пять километров, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией, в районе началась установка комендантских постов.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. По условиям мирного соглашения часть территории передается под контроль Азербайджана. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Распоряжение об учреждении в Азербайджане Дня Победы подписал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Ежегодно торжественно отмечать 10 ноября в Азербайджанской Республике как День Победы", - говорится в распоряжении главы Азербайджана. За 44 дня военных действий в Карабахе под контроль азербайджанской армии перешли более 300 населенных пунктов, отмечается в документе, опубликованном сегодня на сайте главы Азербайджана.

День победы "увековечит эту беспрецедентную победу, которая стала праздником силы нашего народа и нашей национальной гордости и имеет исключительное значение для престижа и будущего развития нашего государства", - цитирует распоряжение Алиева РБК. Другим распоряжение Алиев учредил День памяти погибших, который ежегодно будет отмечаться 27 сентября, в день начала военных действий, распоряжение также опубликовано сегодня на сайте главы государства.

Напомним, власти Азербайджана не озвучивают число боевых потерь. По данным Генпрокуратуры Азербайджана от 30 ноября, с начала обострения ситуации погибли 98 мирных жителей: 93 человека в результате обстрелов и пять человек в результате взрывов мин. Ранения получили 414 человек. в том числе четыре - пострадали при взрывах мин.

Полномасштабные военные действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. По мирному соглашению Азербайджан не только сохранил контроль над занятыми в ходе боев территориями, но и получил несколько районов, контролируемых на тот момент Армией обороны. 20 ноября азербайджанские военные заняли Агдамский район (армянское название Агдама - Акна) и семь сел Мартакертского района Нагорного Карабаха, так как по прежнему административному делению они относились к Агдамскому району. 25 ноября Азербайджан установил контроль над Кельбаджарским районом (армянское название Кельбаджара - Карвачар).

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".