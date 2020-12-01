Азербайджанские власти начали установку постов в Лачинском районе

01 декабря 2020, 11:06

В Лачинском районе, который сегодня перешел под контроль Азербайджана, начата установка комендантских постов, сообщили в районной администрации. Миротворцы очистили от неразорвавшихся боеприпасов участок Лачинского коридора, соедияющего Нагорный Карабах с Арменией, отчиталось Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Лачинский район перешел под контроль азербайджанских войск, за исключением коридора шириной пять километров, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Это последний из трех районов, который должен был занять Азербайджан согласно условиям заявления о прекращении огня.

В опубликованном правительством Армении списке из 52 населенных пунктов района, переходящих Азербайджану, нет города Бердзор (азербайджанское название – Лачин) и села Агавно (азербайджанское название – Забух). Всего в Кашатагском (Лачинском) районе 54 населенных пункта. Карабахцы из Бердзора и Агавно, хотя и покинули свои дома, до конца не знают, что будет дальше, рассказали 30 ноября местные жители.

В Лачинском районе Азербайджана начались работы по созданию комендантских постов, сообщил сегодня сотрудник исполнительной власти Лачинского района. "Сегодня азербайджанская армия вошла в Лачинский район. Начинается работа по созданию здесь комендантских постов, которая будет завершена уже завтра (2 декабря). Сюда будут переведены и сотрудники Лачинского райотдела полиции", - приводит его слова Trend.

Минобороны Азербайджана сегодня опубликовало на своем сайте видеоролик, озаглавленный "В освобожденном от оккупации Лачинском районе поднят азербайджанский флаг". На видео, сделанном в темное время суток, видны солдаты, поднявшие флаг над одноэтажным административным зданием. О ситуации в городе Лачин ведомство, по состоянию на 11.00 мск, не сообщило.

Российские миротворцы очистили участок Лачинского коридора от взрывоопасных предметов, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны России. Военные "обеспечили безопасность работы ремонтных бригад по восстановлению высоковольтной линии электропередач, разрушенной во время боевых действий", говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

"Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями очищено более 29 гектаров местности и около 10 километров дорог, проверено более 100 домов и социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено около 1000 взрывоопасных предметов", - говорится в публикации.

Кроме того, миротворцы оказывают помощь ремонтным бригадам в восстановлении линий электропередачи, газопровода, линий связи и трансформаторных подстанций в Нагорном Карабахе, отмечается в сообщении. "За прошедшие сутки на территории Нагорного Карабаха восстановлено три опоры линий электропередач, 1,2 тыс. метров газопровода, более 1,5 тыс. метров линий связи, а также две трансформаторных подстанции", - сообщила пресс-служба министерства.

Сегодня "произошло то, к чему стремился Азербайджан с 1992 года", прокомментировал вход азербайджанских войск в последний переданный им район блогер "Кавказского узла" Ветер с Апшерона.

"Армянами, оставшимися в Лачине, могут заняться российские миротворцы, которым армяне верят. Уверен, что миротворцы посадят армян в автобусы и в сопровождении своих БТР-в спокойно вывезут в Армению, откуда они прибыли в Лачин 28 лет назад. Никто ничего не потерял. Азербайджанцы и армяне вернулись в свои земли", - написал он в своем посте "Мы это сделали! Лачин - район и город возвращены Азербайджану".

Напомним, полномасштабные военные действия, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 10 ноября, завершились соглашением, по которому Азербайджан не только сохраняет контроль над занятыми в ходе боев территориями, но и получает несколько районов, контролируемых на тот момент Армией обороны. 20 ноября азербайджанские военные заняли Агдамский район и семь сел Мартакертского района Нагорного Карабаха, так как по прежнему административному делению они относились к Агдамскому району. 25 ноября Азербайджан установил контроль над Кельбаджарским районом (армянское название Кельбаджара - Карвачар).

Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении размещен "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".