Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 98 погибших мирных жителях

30 ноября 2020, 20:45

С 27 сентября 93 мирных жителя Азербайджана погибли в результате ракетных обстрелов и пять человек подорвались на минах. Ранения за этот период получили 414 человек, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Генпрокуратура Азербайджана 16 ноября сообщила о 94 погибших мирных жителях, 414 человек получили ранения.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении размещен "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Статистику жертв среди мирного населения в результате действий вооруженных сил Армении против гражданских лиц обновила сегодня Генпрокуратура Азербайджана. С 27 сентября по сегодняшний день погибли 98 мирных жителей - 93 - в результате ракетных обстрелов, пятеро - подорвались на минах, сообщило ведомство.

414 человек получили ранения различной степени тяжести, из них четверо пострадали в результате взрывов мин, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Напомним, информацию о военных потерях Минобороны Азербайджана не раскрывает. Минобороны Нагорного Карабаха заявило 29 ноября о гибели 1712 человек, Минздрав Армении 14 ноября сообщил о гибели 2317 военнослужащих. Погибли 50 мирных жителей Нагорного Карабаха, ранены 163, сообщил 9 ноября омбудсмен Нагорного Карабаха.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"