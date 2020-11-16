Число погибших мирных жителей Азербайджана возросло до 94

16 ноября 2020, 14:58

Генпрокуратура Азербайджана опубликовала обновленные данные о жертвах среди мирного населения. С начала обострения конфликта 414 человек получили ранения, сообщило сегодня ведомство.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября один мирный житель погиб и один получил ранения в результате взрыва мины на перешедшей под контроль Азербайджана территории Физулинского района. Азербайджанская генпрокуратура обвинила в произошедшем армянских военных.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября и завершились 9 ноября. Какие территории перешли под контроль Азербайджана после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Часть вынужденных переселенцев в Азербайджане ожидает возвращения в родные города и села в Нагорном Карабахе. Большинство из этих переселенцев - 315 тысяч - еще до осенней войны получили от государства квартиры и дома, не все из них готовы изменить уклад жизни и бросить работу. Полное восстановление перешедших под контроль Азербайджана территорий может затянуться на 5-10 лет, на это потребуется не менее 10 миллиардов долларов, считают опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Статистику жертв среди мирного населения в результате действий Вооруженных сил Армении против гражданских лиц обновила сегодня Генпрокуратура Азербайджана. С 27 сентября по сегодняшний день погибли 94 мирных жителя, еще 414 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщило ведомство.

Ранее были опубликованы данные о жертвах среди мирных жителей на 9 ноября, тогда ведомство заявило о гибели 93 человек и ранении 404, говорится на сайте Генпрокуратуры Азербайджана.

Сапер из азербайджанского агентства по противоминной деятельности (ANAMA) 14 ноября пострадал от взрыва мины при проведении разминирования в Физулинском районе. 41-летний Худиев Асиф Мурсал оглу проводил поиск неразорвавшихся боеприпасов. Генпрокуратура связала произошедшее с минированием территорий при отступлении, сообщил 14 ноября "Sputnik-Азербайджан".

В период эскалации конфликта ущерб был нанесен 120 многоквартирным жилым зданиям, 3410 частным домам, а также 512 другим гражданским объектам, сообщил сегодня ТАСС.

Напомним, информацию о военных потерях Минобороны Азербайджана не раскрывает. Минобороны Нагорного Карабаха заявило 15 ноября о гибели 1434 бойцов, Минздрав Армении 14 ноября сообщил о гибели 2317 военнослужащих. В Нагорном Карабахе с 27 сентября погибли 49 мирных жителей,157 человек получили ранения. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"