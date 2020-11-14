Два жителя Азербайджана подорвались на мине

14 ноября 2020, 20:23

Один мирный житель погиб и один получил ранения в результате взрыва мины на перешедшей под контроль Азербайджана территории Физулинского района. Азербайджанская генпрокуратура обвинила в произошедшем армянских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В населенных пунктах, утраченных Нагорным Карабахом по условиям мирного соглашения, введен комендантский час. В Шуше и Гадруте открылись азербайджанские отделения полиции.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября и завершились 9 ноября. Какие территории перешли под контроль Азербайджана после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Часть вынужденных переселенцев в Азербайджане ожидает возвращения в родные города и села в Нагорном Карабахе. Большинство из этих переселенцев - 315 тысяч - еще до осенней войны получили от государства квартиры и дома, не все из них готовы изменить уклад жизни и бросить работу. Полное восстановление перешедших под контроль Азербайджана территорий может затянуться на 5-10 лет, на это потребуется не менее 10 миллиардов долларов, считают опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Сегодня вечером два гражданина Азербайджана подорвались на мине в Физулинском районе. 36-летний Ясин Ахмедов скончался, а его брат, 31-летний Асиф Ахмедов, получил серьезные ранения, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Ведомство возбудило уголовное дело по статьям "Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны" и "Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта". По версии генпрокуратуры, армянские военные, отступая, совершали "преступные действия против азербайджанского гражданского населения", минируя территории, сообщил "Sputnik-Азербайджан".

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе осеннего обострения конфликта в результате обстрелов были убиты не менее 93 мирных жителей, ранены 404.

Подробнее об обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"