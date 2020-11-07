Подросток погиб под обстрелом в Азербайджане

07 ноября 2020, 17:08

Бардинский район подвергся ракетному и артиллерийскому обстрелу с армянской стороны, погиб 16-летний житель села Ени Эйриджа, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", спасатели Нагорного Карабаха сообщили о жертвах среди мирных жителей во время ночного обстрела Шуши, при этом Минобороны Азербайджана опровергло обстрелы города. В свою очередь, азербайджанская сторона заявила об артобстрелах прифронтовых сел Азербайджана в ночь на 7 ноября.

Сегодня подразделения Вооруженных сил Армении подвергли массированным артиллерийскому и ракетному обстрелам Бардинский район, заявила Генпрокуратура Азербайджана. Сегодня около 16:00 (15.00 мск) в результате попадания снаряда в частный дом в селе Ени Эйриджа Бардинского района погиб 16-летний Шахмалы Рагимов, самому дому нанесен серьезный ущерб, привело сообщение ведомства азербайджанское издание Trend.

28 октября при обстреле из установок "Смерч" Барды погиб 21 мирный житель, пострадали 70 человек. "Кавказский узел" опубликовал фоторепортаж Азиза Каримова о последствиях обстрела Барды.

Минобороны Азербайджана отказалось признать обстрелы района города Гафан в Армении, назвав эту информацию ложной. "Азербайджанская армия принимает адекватные меры только против огневых точек противника в пределах наших границ. В очередной раз заявляем, что Азербайджан не имеет никакой военной цели на территории Армении", - утверждается в сегодняшней публикации на сайте ведомства.

Напомним, что полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Бои не прекращаются, несмотря на три объявленных перемирия. По данным сторон, в Азербайджане к 5 ноября погибли 92 мирных жителя, ранены 404, а в Нагорном Карабахе к 4 ноября погибли 46 мирных жителей и 144 получили ранения. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.