Власти Азербайджана ввели комендантский час на присоединенных территориях

13 ноября 2020, 13:19

В населенных пунктах, утраченных Нагорным Карабахом по условиям мирного соглашения, введен комендантский час. В Шуше и Гадруте открылись азербайджанские отделения полиции.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Часть вынужденных переселенцев из зоны конфликта ожидает возвращения в родные города и села, которые, в соответствии с этим соглашением, переходят под контроль Азербайджана. Большинство из этих переселенцев - 315 тысяч - еще до осенней войны получили от государства квартиры и дома, не все из них готовы изменить уклад жизни и бросить работу. Полное восстановление перешедших под контроль Азербайджана территорий может затянуться на 5-10 лет, на это потребуется не менее 10 миллиардов долларов, считают опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

По соглашению, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты", Азербайджан оставляет за собой территории Нагорного Карабаха, занятые в ходе военных действий, и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности".

На перешедших к Азербайджану территориях вводится режим комендантского часа. На основании президентского указа "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" от 29 октября 2020 года, на этих территориях открываются отделения полиции. Эти отделения будут служить временными комендатурами по управлению присоединенными районами. На всей территории, ранее контролировавшейся властями Нагорного Карабаха, восстанавливается азербайджанское административно-территориальным деление.

Первыми открылись районные отделы полиции в городе Шуша (армянское название - Шуши) и поселке Гадрут, информировал сегодня "Sputnik Азербайджан".

В Азербайджане и ранее действовал Шушинский райотдел полиции, теперь он переведен непосредственно в Шушу. Начальник отделения полиции назначен комендантом города, отмечается в сегодняшней публикации азербайджанского информагентства АПА.

На остальной территории Азербайджана также действует комендантский час. МВД страны напомнило об этом 10 ноября, в день вступления в силу мирного соглашения. "В столь радостный день мы не должны забывать, что в стране в связи с военным положением с 21:00 до 06:00 часов действует комендантский час. <...> во время комендантского часа просим не выходить на улицу и не посещать другие общественные места без особого разрешения и документа, подтверждающего личность", - процитировал сообщение МВД Trend.

Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Подробнее об обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"