Разрушенный дом в Тертере. 27 октября 2020 года. Фото: REUTERS/Aziz Karimov

12 ноября 2020, 19:15

Аналитики в Баку оценили затраты на послевоенное восстановление территорий

Полное восстановление перешедших под контроль Азербайджана территорий может затянуться на 5-10 лет, на это потребуется не менее 10 миллиардов долларов, считают опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

 Как писал "Кавказский узел", Азербайджан будет добиваться от Армении компенсации материального ущерба, нанесенного азербайджанским территориям за то время, пока они были под контролем Еревана и сил непризнанной республики, заявил 11 ноября  Ильхам Алиев. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что с 27 сентября  разрушено 3326 домов, 120 многоквартирных домов и 504 общественных здания. 

Соглашение о прекращении огня не позволило азербайджанской армии установить контроль над всем Нагорным Карабахом и дало армянской стороне возможность удержать часть территорий, указали российские политологи и военные эксперты. На "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты" опубликован текст трехстороннего соглашения о полном прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта.

В первую очередь правительство восстановит дома и инфраструктуру, разрушенную в прифронтовых районах в период военных действий, начиная с 27 сентября, рассказал глава Общества гуманитарных исследований Аваз Гасанов.  "Это населенные пункты, где люди живут, есть инфраструктура и в то же время масштабы разрушений относительно небольшие. Здесь вести восстановительные работы легче и их стоимость меньше. Глава государства уже подписал распоряжение об оценке ущерба для последующих восстановительных работ. Речь идет о восстановлении домов и объектов инфраструктуры в Тертерском, Бардинском, Агдамском, Агджебединском, Физулинском, Бейляганском, Геранбойском районах,  городе Гяндже  и отдельных населенных пунктах других районов", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Жителям, чьи дома пострадали, никуда не придется обращаться за помощью, поскольку ущерб домам и хозяйствам по факту фиксировался местными властями, отметил Гасанов. Жителям отремонтируют, а ,если понадобится, и отстроят дома за государственный счет. "Кроме того, лишенных имущества обеспечат минимально необходимой мебелью и домашней утварью", - пояснил Гасанов.

Военные действия не вызвали волну беженцев, отметил Гасанов. "Часть жителей, в основном женщины и дети, покинули дома и уехали в спокойные места. Но они преимущественно оставались у родственников и знакомых. Все они скоро вернутся в свои села. Те, чьи дома не пригодны для жилья, наверное, переберутся к родственникам уже в самом селе. В Гянджа часть людей, лишившихся крова, помещена  в университетское общежитие, другая часть получила помощь от государства для аренды жилья до восстановления домов", - сказал он.

Часть вынужденных переселенцев в Азербайджане готова вернуться в родные места в зоне конфликта, а некоторые не желают бросать работу и привычный уклад жизни. Большинство переселенцев еще до осенней войны в Нагорном Карабахе получили от государства квартиры и дома, сообщили в Госкомитете по делам беженцев.

Перешедшие под контроль Азербайджана районы нужно восстанавливать с нуля

Население с взятых под контроль Азербайджаном районов состоит на учете в Госкомитете по делам беженцев, списки составлены по селам, районам. "Перед восстановлением сел списки заново будут проверяться и уточняться, сколько домов надо построить. Скажем, в доме перед оккупацией жила семья из трех детей. Теперь эти дети выросли и сами обзавелись семьями, значит им понадобится четыре дома. Или же семьи, которая проживала до оккупации нет – она эмигрировала. Некоторые, возможно, откажутся от возвращения, если имеют уже в Баку хорошую работу, бизнес", - сказал Гасанов.

Перешедшие под контроль Азербайджана территории полностью превращены в руины, отметил общественник. "Там надо будет с нуля создавать всю гражданскую инфраструктуру – строить дороги, прокладывать линии водо-, энерго-, газоснабжения. Возможно, маленькие села и не станут восстанавливать из-за дополнительных расходов на инфраструктуру и их жителям дадут дома в соседних селах", - отметил Гасанов.

На освобожденных территориях будет проведена также земельная реформа, люди получат участки в частную собственность. Кроме того, будет определена муниципальная собственность и созданы органы местного самоуправления. При восстановлении домов в приоритетном порядке жилье получат те, кто до сих пор живет в нежилых постройках, рассказал Гасанов.

Восстановление будет поэтапным, полное восстановление и возвращение населения может занять до пяти и более лет, заявил глава Общества гуманитарных исследований. "Опыт села Чоджуг Марджанлы Джебраильского района, полный контроль над которым Азербайджан восстановил в апреле 2016 года показал, что отдельный населенный пункт можно полностью отстроить с необходимой инфраструктурой менее чем за год. Однако сейчас предстоит масштабная работа, поскольку будут восстанавливаться целые города, большие поселки  и более 500 сел. Но и ресурсов и технических средств также будет выделено больше", - отметил Гасанов.

Финансирование восстановительных работ, вероятно, будет осуществляться за счет средств госбюджета,  государственного нефтяного фонда и на основе государственно-частного партнерства. "Многие предприниматели, выходцы из этих районов, наверняка пожелают вложиться в восстановление производственных и коммерческих объектов в своих селах и города, и даже оказать какую-то безвозмездную помощь", - полагает Гасанов.

Отошедшие Азербайджану территории богаты ресурсами

Восстановительные работы могут быть полностью осуществлены в течение 5-10 лет и на это может понадобится до 10 миллиардов долларов, считает глава Центра экономических исследований Натиг Джафарли. По его словам, в первую очередь, должно быть проведено разминирование территорий, потом обеспечена безопасность, в частности, надежная защита границы с Арменией. Далее должна начаться подготовка инфраструктуры для возвращения домов.

При восстановлении не обойтись без государственно-частного партнерства. "Думаю, что полностью рассчитывать на государственный нефтяной фонд не приходится. Поскольку в условиях низких цен на нефть его доходы скромные, да еще эта структура обеспечивает 58 процентов доходов госбюджета. Государство должно взять на себя создание инфраструктуры – строительство дорог, электростанций, прокладку ЛЭП, газопроводов, водопроводов, предоставить налоговые льготы инвесторам", - сказал Джафарли.

Инвесторами могут быть представители бизнеса из соседних стран – Турции, Ирана, азербайджанские предприниматели, а также уроженцы этих мест, ставшие успешными бизнесменами в России, Украине, Турции. Перешедшие под контроль Азербайджана территории богаты полезными ископаемыми – золотом, металлами, стройматериалами, имеют потенциал развития курортного туризма. "Но хотелось, чтобы экономика этого региона не основывалась на сырьевых ресурсах, а с нуля создавалась бы как конкурентная, основанная на честных правилах, без монополий и протекции. В таком случае она будет намного эффективнее", - отметил Джафарли.

Восстановительные работы потребуют колоссальных средств

Карта Карабаха:что получит после войны Азербайджан, подготовлена "Кавказским узлом"Возрождение освобожденных территорий может придать импульс для экономического развития, считает член Азербайджанского национального  общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

"Да, это потребует колоссальных средств. Но, с другой стороны, государство будет стимулировать и развитие различных секторов экономики – производство стройматериалов, транспорта, энергетики, различных отраслей промышленности, строительства,  банковской сферы. Открываются большие перспективы для развития сельского хозяйства – зерноводства, овощеводства, производства фруктов, животноводства. В стране будет открыто огромное количество новых рабочих мест", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла"

Азербайджан может за счет своих валютных резервов, в том числе средств госнефтефонда профинансировать строительство домов и инфраструктуры, обойдясь без внешних заимствований, а возрождение экономики провести на основе государственно-частного партнерства, считает Джуварлы. "Валютные ресурсы страны, включая резервы центробанка и активы госнефтефонда, составляют более 50 миллиардов долларов, в то время как госбюджет страны составляет порядка 15 миллиардов долларов.  Часть активов нефтяного фонда  можно реализовать на внешних рынках и  перенаправить вырученные средства на восстановление территорий", -  отметил он. 

Примечание:

"Дорога на Варденис востребована карабахцами перед передачей ее Азербайджану", "Азербайджан насчитал более 60 разрушенных мечетей в Нагорном Карабахе", "Кавказоведы оценили гуманитарные последствия соглашения о Нагорном Карабахе".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 ноября 2020, 20:44

  • Ввод российских миротворцев в Карабах обозначил угрозу для Грузии

    Примирение Армении и Азербайджана экономически выгодно Грузии, но увеличение российского военного присутствия на Южном Кавказе может отрицательно сказаться на безопасности в регионе, считают опрошенные «Кавказским узлом» политологи в Тбилиси. Они раскритиковали решение грузинских властей открыть воздушное пространство для российских миротворцев.

12 ноября 2020, 20:35

  • Суд вновь закрыл для прессы процесс по делу Цкаева

    Ленинский суд Владикавказа закрыл для прессы процесс по делу о смерти Владимира Цкаева, объяснив это решение карантинными мерами. Вдова Цкаева возмущена этим решением и настаивает на присутствии журналистов в зале суда.

12 ноября 2020, 20:03

12 ноября 2020, 19:43

  • Салим Халитов прекратил голодовку после встречи с госсекретарем Дагестана

    Врач Салим Халитов после встречи с госсекретарем Дагестана Хизри Абакаровым прекратил голодовку, посредством которой добивался повторной проверки помещения с аппаратом компьютерной томографии в дагестанской больнице. По мнению Халитова, руководство Дагестана услышало его и возобновлять голодовку не придется.

12 ноября 2020, 19:30

  • Армянская оппозиция провела шествие с требованием отставки Пашиняна

    Акции протеста не прекратятся, пока премьер-министр Никол Пашинян и его правительство не подадут в отставку, заявили организаторы акции протеста в Ереване. Отставка Пашиняна не приведет к изменениям условий соглашения, но позволит установить новые цели в развитии страны, считает политолог.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи