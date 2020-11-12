Аналитики в Баку оценили затраты на послевоенное восстановление территорий

12 ноября 2020, 19:15

Полное восстановление перешедших под контроль Азербайджана территорий может затянуться на 5-10 лет, на это потребуется не менее 10 миллиардов долларов, считают опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан будет добиваться от Армении компенсации материального ущерба, нанесенного азербайджанским территориям за то время, пока они были под контролем Еревана и сил непризнанной республики, заявил 11 ноября Ильхам Алиев. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что с 27 сентября разрушено 3326 домов, 120 многоквартирных домов и 504 общественных здания.

Соглашение о прекращении огня не позволило азербайджанской армии установить контроль над всем Нагорным Карабахом и дало армянской стороне возможность удержать часть территорий, указали российские политологи и военные эксперты. На "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты" опубликован текст трехстороннего соглашения о полном прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта.

В первую очередь правительство восстановит дома и инфраструктуру, разрушенную в прифронтовых районах в период военных действий, начиная с 27 сентября, рассказал глава Общества гуманитарных исследований Аваз Гасанов. "Это населенные пункты, где люди живут, есть инфраструктура и в то же время масштабы разрушений относительно небольшие. Здесь вести восстановительные работы легче и их стоимость меньше. Глава государства уже подписал распоряжение об оценке ущерба для последующих восстановительных работ. Речь идет о восстановлении домов и объектов инфраструктуры в Тертерском, Бардинском, Агдамском, Агджебединском, Физулинском, Бейляганском, Геранбойском районах, городе Гяндже и отдельных населенных пунктах других районов", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Жителям, чьи дома пострадали, никуда не придется обращаться за помощью, поскольку ущерб домам и хозяйствам по факту фиксировался местными властями, отметил Гасанов. Жителям отремонтируют, а ,если понадобится, и отстроят дома за государственный счет. "Кроме того, лишенных имущества обеспечат минимально необходимой мебелью и домашней утварью", - пояснил Гасанов.

Военные действия не вызвали волну беженцев, отметил Гасанов. "Часть жителей, в основном женщины и дети, покинули дома и уехали в спокойные места. Но они преимущественно оставались у родственников и знакомых. Все они скоро вернутся в свои села. Те, чьи дома не пригодны для жилья, наверное, переберутся к родственникам уже в самом селе. В Гянджа часть людей, лишившихся крова, помещена в университетское общежитие, другая часть получила помощь от государства для аренды жилья до восстановления домов", - сказал он.

Часть вынужденных переселенцев в Азербайджане готова вернуться в родные места в зоне конфликта, а некоторые не желают бросать работу и привычный уклад жизни. Большинство переселенцев еще до осенней войны в Нагорном Карабахе получили от государства квартиры и дома, сообщили в Госкомитете по делам беженцев.

Перешедшие под контроль Азербайджана районы нужно восстанавливать с нуля

Население с взятых под контроль Азербайджаном районов состоит на учете в Госкомитете по делам беженцев, списки составлены по селам, районам. "Перед восстановлением сел списки заново будут проверяться и уточняться, сколько домов надо построить. Скажем, в доме перед оккупацией жила семья из трех детей. Теперь эти дети выросли и сами обзавелись семьями, значит им понадобится четыре дома. Или же семьи, которая проживала до оккупации нет – она эмигрировала. Некоторые, возможно, откажутся от возвращения, если имеют уже в Баку хорошую работу, бизнес", - сказал Гасанов.

Перешедшие под контроль Азербайджана территории полностью превращены в руины, отметил общественник. "Там надо будет с нуля создавать всю гражданскую инфраструктуру – строить дороги, прокладывать линии водо-, энерго-, газоснабжения. Возможно, маленькие села и не станут восстанавливать из-за дополнительных расходов на инфраструктуру и их жителям дадут дома в соседних селах", - отметил Гасанов.

На освобожденных территориях будет проведена также земельная реформа, люди получат участки в частную собственность. Кроме того, будет определена муниципальная собственность и созданы органы местного самоуправления. При восстановлении домов в приоритетном порядке жилье получат те, кто до сих пор живет в нежилых постройках, рассказал Гасанов.

Восстановление будет поэтапным, полное восстановление и возвращение населения может занять до пяти и более лет, заявил глава Общества гуманитарных исследований. "Опыт села Чоджуг Марджанлы Джебраильского района, полный контроль над которым Азербайджан восстановил в апреле 2016 года показал, что отдельный населенный пункт можно полностью отстроить с необходимой инфраструктурой менее чем за год. Однако сейчас предстоит масштабная работа, поскольку будут восстанавливаться целые города, большие поселки и более 500 сел. Но и ресурсов и технических средств также будет выделено больше", - отметил Гасанов.

Финансирование восстановительных работ, вероятно, будет осуществляться за счет средств госбюджета, государственного нефтяного фонда и на основе государственно-частного партнерства. "Многие предприниматели, выходцы из этих районов, наверняка пожелают вложиться в восстановление производственных и коммерческих объектов в своих селах и города, и даже оказать какую-то безвозмездную помощь", - полагает Гасанов.

Отошедшие Азербайджану территории богаты ресурсами

Восстановительные работы могут быть полностью осуществлены в течение 5-10 лет и на это может понадобится до 10 миллиардов долларов, считает глава Центра экономических исследований Натиг Джафарли. По его словам, в первую очередь, должно быть проведено разминирование территорий, потом обеспечена безопасность, в частности, надежная защита границы с Арменией. Далее должна начаться подготовка инфраструктуры для возвращения домов.

При восстановлении не обойтись без государственно-частного партнерства. "Думаю, что полностью рассчитывать на государственный нефтяной фонд не приходится. Поскольку в условиях низких цен на нефть его доходы скромные, да еще эта структура обеспечивает 58 процентов доходов госбюджета. Государство должно взять на себя создание инфраструктуры – строительство дорог, электростанций, прокладку ЛЭП, газопроводов, водопроводов, предоставить налоговые льготы инвесторам", - сказал Джафарли.

Инвесторами могут быть представители бизнеса из соседних стран – Турции, Ирана, азербайджанские предприниматели, а также уроженцы этих мест, ставшие успешными бизнесменами в России, Украине, Турции. Перешедшие под контроль Азербайджана территории богаты полезными ископаемыми – золотом, металлами, стройматериалами, имеют потенциал развития курортного туризма. "Но хотелось, чтобы экономика этого региона не основывалась на сырьевых ресурсах, а с нуля создавалась бы как конкурентная, основанная на честных правилах, без монополий и протекции. В таком случае она будет намного эффективнее", - отметил Джафарли.

Восстановительные работы потребуют колоссальных средств

Возрождение освобожденных территорий может придать импульс для экономического развития, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

"Да, это потребует колоссальных средств. Но, с другой стороны, государство будет стимулировать и развитие различных секторов экономики – производство стройматериалов, транспорта, энергетики, различных отраслей промышленности, строительства, банковской сферы. Открываются большие перспективы для развития сельского хозяйства – зерноводства, овощеводства, производства фруктов, животноводства. В стране будет открыто огромное количество новых рабочих мест", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла"

Азербайджан может за счет своих валютных резервов, в том числе средств госнефтефонда профинансировать строительство домов и инфраструктуры, обойдясь без внешних заимствований, а возрождение экономики провести на основе государственно-частного партнерства, считает Джуварлы. "Валютные ресурсы страны, включая резервы центробанка и активы госнефтефонда, составляют более 50 миллиардов долларов, в то время как госбюджет страны составляет порядка 15 миллиардов долларов. Часть активов нефтяного фонда можно реализовать на внешних рынках и перенаправить вырученные средства на восстановление территорий", - отметил он.