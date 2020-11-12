Вынужденные переселенцы в Азербайджане ожидают возвращения на родину после боев в Карабахе

12 ноября 2020, 13:25

Часть вынужденных переселенцев в Азербайджане готова вернуться в родные места в зоне конфликта, а некоторые не желают бросать работу и привычный уклад жизни. Большинство переселенцев еще до осенней войны в Нагорном Карабахе получили от государства квартиры и дома, сообщили в Госкомитете по делам беженцев.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России, что вызвало недоверие в Азербайджане. Так, глава партии "Умид" Игбал Агазаде и руководитель организации освобождения Карабаха Акиф Наги считают, что присутствие российских миротворцев не гарантирует безопасность вынужденным переселенцам, которые вернутся в свои села согласно договоренности о прекращении военных действий. Опасения азербайджанцев связаны с негативным опытом, когда роль миротворцев выполняли советские военные, сейчас ситуация складывается по-другому, указал политик Натиг Джафарли.

По соглашению, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты", Азербайджан оставляет за собой территории Нагорного Карабаха, занятые в ходе военных действий, и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности". Прежние договоренности о прекращении огня нарушались, на этот раз министерства обороны России и Турции договорились о создании в Азербайджане совместного центра по контролю за соблюдением перемирия.

Вынужденный переселенец из города Зангелан Мурад Нифталиев готов вернуть государству квартиру в городке для вынужденных переселенцев на полуострове Пираллахи в Баку. "В прошлом году нам дали здесь комфортную трехкомнатную квартиру, обставленную мебелью. Но я с радостью готов вернуть ее государству и поехать в родной Зангелан", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Переселенец из села Ханлыг Губадлинского района, проживающий сейчас в общежитии трубопрокатного завода в Сумгаите, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что готов на неудобства, лишь бы вернуться в родное село.

"У нас в Ханлыге был большой дом, красивый сад. В одночасье мы всего этого лишились, и 27 лет ютимся в этом тесном общежитии. Нам обещали в следующем году выделить отдельную квартиру в строящемся городке для вынужденных переселенцев. Теперь это не принципиально. Надеюсь, что уже в следующем году мы сможем вернуться в родное село. Село, правда, как мы узнали, сильно разрушено. Я готов там даже жить в вагончике, наспех сооруженной хижине - главное быть в родном селе", - сказал пенсионер.

Ареста Сафарова - из села Шюкюрбейли Физулинского района, она обосновалась в городе Астара на юге Азербайджана. "Мы приехали сюда, потому что здесь проживали мои родители. Здесь выросли мои четверо детей. Все эти годы мы жили в тоске по нашему селу. У нас в Шюкюрбейли был просторный дом, большой виноградный сад, животноводческое хозяйство из 20 голов мелкого и пяти голов крупного рогатого скота. Все это мы вынуждены были оставить и бежать. Наконец мы можем вернуться в родное село. Нам сказали, что сначала территорию разминируют, потом государство построит дома для возвращения", - рассказала Сафарова корреспонденту "Кавказского узла".

Готов поселиться на возвращенных Азербайджаном территориях и Эльшад Гусейнбейли - сын вынужденных переселенцев из города Джебраил, который знает о нем только по рассказам родителей.

"Мои родители очень обрадовались освобождению Джебраила. Они, как дети, плакали от радости. Я родился в Баку, но я всегда хотел вместе с родителями вернуться в Джебраил. С их слов этот город представлялся мне сказочным местом, и я хотел бы жить там. Я работаю в центре по ремонту мобильных телефонов, могу продолжить это дело и там. Ведь и там люди будут пользоваться телефонами, возникнет потребность в таких специалистах, как я", - сказал молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".

Мирза Садыгов из поселка Миндживан Зангеланского района в настоящее время проживает в маленьком доме, построенном им в поселке Масазыр в окрестностях Баку.

"Много лет мы жили в подсобном помещении детского сада. Я занимался ремонтными работами в домах и квартирах. Один добрый человек, у кого я работал в 2005 году, подарил мне три сотки земли в Масазыре. В течение года я тут построил двухкомнатный домик. Здесь мы жили с женой, сыном и дочерью. Дочку я выдал замуж. Но мы с женой и сыном обязательно вернемся в Миндживан. Я даже не буду ждать, чтобы государство построило нам дом. Продам этот домик, поеду, на свои деньги построю новый дом. Главное, чтобы нам как можно скорее позволили вернуться", - сказал 60-летний Садыгов корреспонденту "Кавказского узла". Он добавил, что ранее работал на железнодорожной станции "Миндживан".

Другой переселенец, Дамир Мурадов, ожидает возвращения в Шушу. "Мои родители работали на Нефтяных камнях. Работа у них методом вахты. Меня не с кем было оставлять, поэтому я жил с дедушкой и бабушкой в Шуше. Мы жили в двухэтажном частном доме деда в близ Шушинского автовокзала. У нас был сад, где росли розы. Этот сад мне часто снился. Не знаю, что осталось от дома, от сада, но в Шушу я обязательно вернусь. Я работаю переводчиком текстовых материалов. Я могу удаленно работать и из Шуша", - сказал Мурадов корреспонденту "Кавказского узла".

Переселенец из города Физули Низами Азимов живет с городке для беженцев в Бакинском пригороде Гобу. "Квартиру нам дали недавно. Очень просторная квартира. Я сам работаю на крановом судне, обслуживающим нефтяные платформы на Каспии. Но у меня вахтовый метод. Я 15 дней в море, 15 на земле. Вот эту половину месяца я с удовольствием буду проводить в Физули", - сказал Азимов корреспонденту "Кавказского узла".

Часть переселенцев не готова вернуться на родину

При этом Имран Танрывердиев, переселенец из города Губадлы, не собирается возвращаться туда. "Я работаю инженером в азербайджано-турецкой строительной компании. Если я уеду, то работу с высоким денежным окладом вряд ли найду. Но мои пожилые родители вернутся, и я часто буду ездить. Я дал себе слово отпуск всегда проводить в Физули", - сказал Танрывердиев корреспонденту "Кавказского узла".

IТ-специалист из села Мехтили Джебраильского района Самир Абдуллаев тоже не планирует возвращаться в родное село. "Когда мы покинули наше село, я был маленьким. Я вырос и учился в Баку, здесь работаю. Моя супруга работает в вузе преподавателем. Если мы уедем, то все потеряем. Мои родители вернутся в село, и мы будем их часто навещать по праздникам, отпускам", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Переселенцы продолжают пользоваться льготами

Этибар Джавадов из села Гошулу Джебраильского района проживает в общежитии Сумгаитского трубопрокатного завода. Общежитие состоит из пяти трехэтажных зданий, где проживают около 400 человек

"Переселенцев, живших в Сумгаите в общежитиях в аварийных условиях, переселили в новые городки. В Сумгаите в прошлом году в 12 микрорайоне был построен городок из нескольких десятиэтажек. Но нам тогда не дали квартиру, поскольку в нашем общежитии условия более-менее сносные, здесь дважды проводили ремонт. Нам обещали в будущем году дать квартиру в новом строящемся городке. Но, наверное, уже этого не будет. Какой смысл переселять нас туда, а потом через год-полтора возвращать в родные места. После освобождения нашего села я думаю только о возвращении в Гошулу", - сказал Джавадов.

Он рассказал, что вынужденные переселенцы бесплатно пользуются водой, электричеством и газом. "В бесплатный лимит, в общем-то, укладываемся. Кроме того, на каждого человека выдают в месяц так называемые «хлебные» по 33 манатов (около 20 долларов. - Прим. "Кавказского узла"). Наша семья состоит из пяти человек – в итоге получаем 165 манатов (около 97 долларов. - Прим. "Кавказского узла"). Все-таки подспорье для семейного бюджета. Ну еще я получаю зарплату. Как-то живем. Все проблемы как-то ушли сами по себе, как только было освобождены наши земли. Вот вернемся, заново наладим жизнь", - заявил Джавадов корреспонденту "Кавказского узла".

24 тысячи семей живут в тяжелых условиях

Обитателей большинства общежитий за последние три года уже пересилили в новые городки, указал проживающий в Сумгаите журналист-расследователь Натиг Джавадлы. "Переселение началось с общежитий, где беженцы жили в особо тяжелых условиях. Это были аварийные здания, периодически происходили несчастные случаи – обрушения, пожары. Но есть переселенцы, которые остаются в общежитиях. К примеру, большой контингент остается в общежитии Сумгаитского трубопрокатного завода", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в Баку переселенцы также получали отдельное жилье. "Большинство людей жили в общежитиях Бакинского госуниверситета, Технического университета, Университета строительства и архитектуры, Азербайджанского госуниверситета нефти и промышленности. При строительстве кольцевой железной дороги Баку-Сумгаит-Баку были снесены постройки буквально вдоль колеи. Эти постройки были известны как бакинский «Шанхай», беженцы были обеспечены жильем. Однако в санаториях Баку еще остаются беженцы", - сообщил Джавадлы.

В Госкомбеженцев Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что в 2019 году были улучшены жилищные условия пяти тысяч семей вынужденных переселенцев, они получили квартиры в новых многоэтажных зданиях в пригородах Баку, Сумгаита и Апшеронском районе. К концу 2020 года число семей, получивших новые квартиры, достигнет семи тысяч. Всего с середины 2000-х годов в одноэтажные дома и квартиры в многоэтажных зданиях были переселены 315 тысяч человек из числа вынужденных переселенцев.

По данным Госкомбеженцев, в тяжелых условиях в Баку, Сумгаите, Апшеронском и других районах проживают еще 24 тысяч семей вынужденных переселенцев. В ведомстве отметили, что в 2021 год также будет продолжено строительство домов для переселенцев в Сумгаите, Гяндже, Агджабединском, Шамкирском, Самухском и Гёранбойском районах. На эти цели выделены 42 миллиона манатов (25 миллиона долларов).

Все положенные переселенцам льготы и пособия сохранятся до их возвращения в родные места, заверили в Госкомбеженцев. Так, на каждого вынужденного переселенца предусмотрено бесплатное потребление 150 киловатт электроэнергии в месяц и 35 кубометров газа. Также они освобождены от платы за воду. С начала 2019 года в два раза повышен размер продовольственного пособия на каждого переселенца: с 16, 5 до 33 манатов, отметили в ведомстве.

Подробнее об обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"