Алиев потребовал от Армении возместить ущерб азербайджанским территориям

11 ноября 2020, 19:08

Азербайджан будет добиваться от Армении компенсации материального ущерба нанесенного азербайджанским территориям за то время, пока они были под контролем Еревана и сил непризнанной республики, заявил сегодня Ильхам Алиев. Генпрокурор Азербайджана обратился в ООН в связи с обстрелами мирных жителей.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступило в силу заявление России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно тексту заявления, азербайджанская армия останавливается на занятых позициях в Нагорном Карабахе, Азербайджану добровольно передается буферная зона из пяти азербайджанских районов, окружающих непризнанную непризнанную республику. 16 постов российских миротворцев будут размещены в зоне карабахского конфликта.

Соглашение о прекращении огня не позволило азербайджанской армии установить контроль над всем Нагорным Карабахом и дало армянской стороне возможность удержать часть территорий, указали российские политологи и военные эксперты. На "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты" опубликован текст трехстороннего соглашения о полном прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта.

Азербайджан будет требовать возмещения ущерба, нанесенного территориям, находившимся под контролем Армении, заявил сегодня в ходе встречи с военнослужащими президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими.

За время, пока взятые под контроль азербайджанскими войсками территории контролировала Армения, на них были выстроены серьезные укрепления, в то же время почти не осталось гражданских построек. "Уничтожено почти 99% наших освобожденных территорий — жилые дома, школы, больницы, общественные здания, исторические памятники, могилы наших предков, мечети. Сейчас мы выкладываем эти изображения, любой в прессе может это увидеть. Это дикость, вандализм, это военное преступление", — цитирует слова президента Азербайджана РБК.

Глава государства отметил, что дано поручение по подсчету нанесенного ущерба. "Уже мобилизованы группы, будут приглашены иностранные эксперты. С участием иностранных экспертов будет проведен подсчет материального и морального ущерба, и мы направим дела в суд, как от имени отдельных граждан, так и в организованном порядке", - приводит слова Алиева "Интерфакс Азербайджан".

Минобороны Азербайджана выкладывает на своем YouTube-канале видеозаписи из перешедших под контроль азербайджанской армии сел, оставшихся незаселенными после карабахского конфликта 1991-1994 годов. Видеоролик с кадрами из сел Джебраильского района Фуганлы и Даш Вейселли был опубликован 7 ноября, на видео видны руины зданий, нет признаков постоянного проживания в этих селах людей. 6 ноября Минобороны разместило ролик из сел Физулинского района, в которые вошла армия Азербайджана. На видео, в котором не указаны названия сел, также демонстрируются разрушенные жилые дома и общественные здания.

Победа осталась за Азербайджаном, сообщил сегодня Алиев. "Отечественная война завершилась. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу", - приводит его слова РИА "Новости".

Число жертв обстрелов среди мирных жителей Азербайджана достигло 93 человек

О преднамеренных атаках вооруженных сил Армении на азербайджанское гражданское население и использование запрещенных фосфорных боеприпасов сообщил в письме верховному комиссару ООН Мишелю Бачелет генпрокурор Армении Кямран Алиев. Он отметил факты обстрела мирных жителей армянской стороной и применение ею запрещенных фосфорных бомб, использование ракетных установок "Смерч" и SCUD против гражданских целей. Число жертв конфликта среди мирных жителей достигло 93 человек, отметил он в письме, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

С 27 сентября ранения получили 407 мирных жителей. Разрушено 3326 домов, 120 многоквартирных домов и 504 общественных здания, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Азербайджана от 9 ноября.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов не прекращались до 10 ноября. Подробнее об этом обострении можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".