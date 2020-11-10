Перемирие помешало Азербайджану развить военный успех

10 ноября 2020, 17:55

Соглашение о прекращении огня не позволило азербайджанской армии установить контроль над всем Нагорным Карабахом и дало армянской стороне возможность удержать часть территорий, указали российские политологи и военные эксперты. Правозащитный центр "Мемориал" приветствовал ввод в зону конфликта российских миротворцев, но назвал условием стабилизации ситуации вмешательство ООН.

Что происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", сегодня в полночь по московскому времени вступило в силу заявление России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, несмотря на договоренность, боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются. Минобороны страны охарактеризовало обстановку в зоне конфликта как "относительное спокойствие". Минобороны России приступило сегодня к развертыванию миротворческого контингента в зоне конфликта. Бакинцы проводят стихийные шествия и автопробеги с государственными флагами. В то же время некоторых из них насторожила миротворческая операция России.

Правозащитный центр "Мемориал" выразил надежду, что достигнутое соглашение позволит остановить войну и обеспечит безопасность мирных жителей. "За многие годы международное сообщество, включая Минскую группу ОБСЕ, практически ничего не сделало для поиска путей реального урегулирования карабахского конфликта. Сегодня приходится надеяться, что безопасность мирного населения обеспечат российские миротворцы", — указали правозащитники.

При этом они указали на неустойчивость сложившейся ситуации. "Можно говорить об очередном "замороженном конфликте". В долгосрочном плане стабилизация возможна, только если ответственность за обеспечение мира, выполнение достигнутых соглашений и процесс дальнейшего урегулирования возьмет на себя Организация Объединенных Наций", — подчеркивается в сегодняшней публикации на сайте ПЦ "Мемориал".

В разгар боев, 26 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев критиковал Минскую группу ОБСЕ за нежелание оказать давление на Армению. Он также подчеркнул, что замороженный карабахский конфликт устраивает международное сообщество, но не устраивает Баку. Во время беседы с президентом России перед подписанием совместного заявления Алиев выразил надежду, что в многолетнем противостоянии с Арменией поставлена точка.

Подписанное соглашение в данной ситуации является выгодным, прежде всего, Армении, считает политолог Аркадий Дубнов. "Это вынужденное решение, которое приводит к спасению армянских военных и является лучшей из худших новостей. Армения получила возможность удержать Карабах под своим влиянием. Это возвращение к единственно возможному формату удержать Карабах и в будущем остаться ему самим собой. Если бы это соглашение не было подписано, у Армении были бы все шансы потерять Карабах. В определенном смысле сегодня это победа армян", — процитировало сегодня Дубнова "Эхо Москвы".

Ранее, 9 ноября, Дубнов также указал, что Москва предприняла активные действия в то время, когда возникла угроза перехода всего Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана. "Учитывая настрой официального Баку, которым он подпитывает своих солдат, и выраженный самим президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в данном им <...> интервью ВВС, — "сегодня мы мстим", "будем гнать их до конца" — гуманитарной катастрофы в Карабахе не избежать в случае его перехода под контроль Азербайджана. Возможно, это соображение стало решающим в решении Москвы выдвинуть в зону боевых действий 31-ю десантно-штурмовую бригаду из Ульяновска", — написал политолог в своем блоге на сайте "Эха Москвы".

9 ноября власти Нагорного Карабаха признали потерю ключевого города региона — Шуши (азербайджанское название — Шуша). В тот же день азербайджанские военные сбили в небе над Арменией российский вертолет. МИД Азербайджана назвал это ошибкой и принес извинения российской стороне. Внешнеполитическое ведомство России приняло эти извинения.

Азербайджан, несмотря на военные успехи, был вынужден пойти на соглашение о мире после инцидента с вертолетом, считает член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. "В связи с обстрелом российского вертолета в воздушном пространстве Армении Баку был вынужден принять предложение Москвы, иначе Азербайджану пришлось бы очень несладко", — процитировала Мураховского газета "Взгляд".

По его словам, соглашение стало "наиболее реалистичным вариантом" установления мира в зоне конфликта. "Стороны предоставляют друг другу транспортные коридоры к своим эксклавам (Нахичевани и Нагорному Карабаху) и несут ответственность за обеспечение их работы", — указал Мураховский.

Размещение российского миротворческого контингента в зоне конфликта, как он считает, заставит стороны более ответственно соблюдать режим прекращения огня. "По правилам ООН, миротворцам разрешено открывать ответный огонь, если против них совершается агрессивная акция с применением вооружения", — приводятся слова военного эксперта в публикации.

С 27 сентября по 10 ноября Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о 1302 погибших солдатах. Азербайджанская сторона не раскрывает данные о своих боевых потерях. При этом, по данным сторон, в Азербайджане с начала обострения конфликта погибли 93 мирных жителя, ранены 404, а в Нагорном Карабахе погибли 49 мирных жителей,157 человек получили ранения. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". "Кавказский узел" также вел хронику боевых действий.

На момент заключения соглашения азербайджанские войска находились в непосредственной близости от столицы Нагорного Карабаха, а у армянской стороны не хватало ресурсов для ее обороны, указал глава армянского филиала Института СНГ Александр Маркаров. Россия, по его мнению, вопреки ожиданиям Армении вмешалась в конфликт только на пороге "национальной катастрофы". Эксперт полагает, что ввод российских миротворцев предотвратил массовый исход армян из Карабаха, сообщила "Правда".

В соглашении ничего не сказано о статусе Нагорного Карабаха, а без решения этого вопроса "армяне вряд ли будут видеть возможность совместного с азербайджанцами проживания с учетом той политики, которая проводилась, в том числе в течение последних полутора месяцев, направленной на уничтожение инфраструктуры и гражданского населения", отметил Маркаров.

Согласно соглашению, Армения возвращает как "буферную зону", состоявшую из азербайджанских районов, не входивших в советское время в Нагорно-Карабахскую автономную область, так и часть территорий собственно Нагорного Карабаха - в частности, город Шуши. От Степанакерта до границы Армении устанавливается пятикилометровый безопасный коридор, а в ближайшие три года будет создан другой, новый маршрут, связывающий Армению со Степанакертом. Беженцам позволено вернуться в места проживания. Предусмотрен обмен военнопленными и телами погибших, говорится в публикации.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".