Жители Баку вышли на улицы праздновать окончание войны

10 ноября 2020, 13:59

Новость о прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта обрадовала бакинцев. Они провели стихийные шествия и автопробеги с флагами Азербайджана. В то же время, некоторых из них насторожила миротворческая операция России в Нагорном Карабахе.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 00.00 мск вступило в силу заявление России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с договоренностью Минобороны России приступило сегодня к развертыванию миротворческого контингента в зоне карабахского конфликта.

"Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года", - говорится в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

После подписания заявления о прекращении военных действий президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к народу, которое транслировалось по всем каналам азербайджанского телевидения примерно до 4.00 по местному времени (3.00 мск). Он рассказал о договоренностях, достигнутых на переговорах. Многие жители Баку вышли на улицы отпраздновать окончание войны, несмотря на комендантский час. Начались стихийные шествия и автопробеги с флагами Азербайджана и Турции. На улицах почти беспрерывно сигналят автомобилисты, из магазинов, машин и кафе доносятся патриотические песни. Из здания Бакинской музыкальной академии звучат произведения азербайджанских композиторов Узеира Гаджибекова, Фикрета Амирова, Васифа Адыгезалова. Участники шествий скандируют: "Карабах наш", "Карабах - Азербайджан", передал корреспондент "Кавказского узла" в 11.23 мск.

Пенсионер Мамед Алиев заявил, что переполнен чувствами. "Я уже думал, что не доживу до этих дней. Мы вернули Карабах. Наши люди вернутся в родные места. Это просто невероятная реальность", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина средних лет, школьный педагог Сара Зейналова отметила, что ее обнадежило заявление о перемирии. "В этот раз, я думаю, соглашение подготовлено серьезно и основательно, раз уже обговорили все вопросы - расписание вывода войск, размещение миротворцев. Главное - война заканчивается. Больше не будут гибнуть люди. Армия освободила большую часть территорий, остальные районы будут возвращены мирным путем. Надеемся, что соглашение не сорвется", - сказала она.

Студентка Эсмира Гараева также выразила радость по поводу окончания войны. "Мои дедушка и бабушка из города Шуша. Я наслышана о красоте этого города, о его музыкальных традициях, живописной природе. Но я никогда не была там. Наконец я смогу поехать в эти места, увидеть все своими глазами", - отметила девушка.

Вынужденный переселенец Лачина, 60-летний Мусеиб Самедов сказал, что теперь сможет вернуться на родину. "Наша армия совсем близко подошла к Лачину. Но разницы нет, как будет он возвращен - военным или мирным путем. Если есть возможность вернуть его мирным путем, это даже хорошо. Как только представится первая возможность, я вернусь и буду жить там", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Однако не все бакинцы согласны с планом урегулирования конфликта. "Меня не устраивает то, что в регион вводятся российские миротворцы. Это может привести к замораживанию конфликта. Там, где российские миротворцы, конфликт нигде до конца не решен", - считает житель Баку Ахмед Садыгов.

Это мнение разделяет и бывший работник органов МВД, бакинец Сулейман Балаев. Он выразил опасения по поводу того, что может повториться ситуация конца 1980-х-начала 1990-х гг., когда в регион были введены советские войска и управление передавалось то одному, то другому госорганам. Вместе с тем, Балаев назвал обнадеживающим то, что "спонсором мирного процесса будет Турция". "Думаю, что вовлечение Анкары будет балансировать роль России", - заявил он.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов продолжались ежедневно. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.