10 ноября 2020, 12:13

12 самолетов с российскими миротворцами отправлены в Нагорный Карабах

Из России в Нагорный Карабах вылетели 12 самолетов военно-транспортной авиации для выполнения миротворческой миссии после вступления в силу заявления о перемирии.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление о перемирии в зоне карабахского конфликта. Одним из его пунктов является размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией. При этом президент Азербайджана заявил, что миротворческую миссию будут осуществлять совместно военные из России и Турции. Договор вступил в силу в 00.00 мск 10 ноября. Накануне его подписания прифронтовые села в Агдамском и Тертерском районах Азербайджана активно обстреливались. Сегодня утром в Нагорный Карабах вылетели первые самолеты с российскими солдатами, Минобороны России приступило к развертыванию там миротворческого контингента.

Десятый самолет Ил-76 с российскими миротворцами отправился в Нагорный Карабах из Ульяновска. Позднее стало известно об отправке еще двух самолетов, написал со ссылкой на Министерство обороны России ТАСС в 11.38 мск.

По данным Минобороны, на борту самолетов - "личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры".

Напомним, по данным ведомства, всего Россия направит в Нагорный Карабах 1960 миротворцев и 470 единиц техники.

Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"МИД России принял извинения Баку за сбитый вертолет", "Слова Алиева о турецких миротворцах вошли в противоречие с позицией Кремля", "Жильцов разрушенных домов в прифронтовых селах Азербайджана приютили родственники".

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