Место крушения вертолета, опровождавшего автоколонну российской военной базы по территории Армении 09.11.2020. Фото пресс-службы МЧС Армении http://www.mes.am/ru/

10 ноября 2020, 11:44

МИД России принял извинения Баку за сбитый вертолет

Внешнеполитическое ведомство России благосклонно отнеслось к извинениям МИД Азербайджана за сбитый над территорией Армении российский вертолет. Договоренность о прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта не связана с крушением вертолета, заверил пресс-секретарь президента России.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября около 17.30 мск вертолет, сопровождавший автоколонну российской военной базы по территории Армении, был сбит вблизи границы с Нахичеванской автономной республикой. В результате два члена экипажа погибли, третий получил травмы. Вертолет был сбит по ошибке, сообщил МИД Азербайджана. Баку принес извинения российской стороне, выразил соболезнования семьям погибших и заявил о готовности выплатить компенсации.

МИД России отреагировал на заявление азербайджанского внешнеполитического ведомства о сбитом вертолете сегодня ночью, спустя шесть с половиной часов после крушения вертолета.

Скриншот сообщения на странице МИД России в Facebook https://www.facebook.com/MIDRussia/posts/2935981653167923"Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны", - говорится в сообщении, размещенном в 00.09 мск на странице МИД России в Facebook.

9 ноября, президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Заявление, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты", вступило в силу сегодня в полночь по московскому времени.

Договоренность о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе не связана с крушением вертолета, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Работа над договоренностью началась задолго до инцидента", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян после подписания договоренности сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что принял тяжелое для себя и своего народа решение. Недовольные подписанием заявления жители Еревана ворвались сегодня ночью в здания правительства и парламента Армении и потребовали отставки Пашиняна.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.  Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов не прекращались. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Азербайджан подтвердил видеокадрами взятие Шуши", "Азербайджан объявил об успехах наступления на Мартуни", "Число убитых солдат Нагорного Карабаха выросло до 1221".

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