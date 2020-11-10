Ильхам Алиев назвал подписанное заявление точкой в урегулировании конфликта с Арменией

10 ноября 2020, 04:13

Во время беседы с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи перед подписанием совместного заявления президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что многолетнему противостоянию с Арменией пришел конец. Накануне он сообщил о взятии под контроль 49 населенных пунктов и восьми стратегических высот.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление о перемирии в зоне карабахского конфликта. Одним из пунктов совместного заявления является размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией. При этом президент Азербайджана заявил, что миротворческую миссию будут осуществлять совместно военные из России и Турции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 ноября в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждалось подписание трехстороннего заявления с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, заявил, что решение прекратить конфликт "положит конец многолетнему противостоянию Армении и Азербайджана" и "положит конец кровопролитию на этой земле". Он также высказал надежду, что подписание совместного заявления создаст благоприятные условия для развития отношений в регионе, "прежде всего, дружеских отношений между Азербайджанской Республикой и Арменией", цитирует его "Спутник-Азербайджан".

По словам Алиева, урегулирование отвечает интересам жителей всех стран региона. "Военно-политическое урегулирование конфликта, которое мы сейчас видим, уверен, что приведет к долгосрочному миру, согласию в нашем регионе и положит конец противостоянию и кровопролитию", - отметил он.

"Кавказский узел" опубликовал текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Непосредственно перед подписанием совместного заявления, вечером 9 ноября, Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия в течение суток 9 ноября взяла под контроль 49 населенных пунктов и восемь стратегических высот.

Среди занятых населенных пунктов 48 сел и один поселок, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Алиева. По его информации, азербайджанские военные заняли села Мец Таглар, Салакетин, Зогалбулаг, Арагюль, Тагавард, Беюк Тагавард, Зарданашен, Шехер в Ходжавендском районе, села Шушакенд (армянское название Шушикенд - здесь и далее прим. "Кавказского узла"), Мухтар (армянское название Мхитар), Дашалты (армянское название Каринтаг) Ходжалинского района (этот район почти совпадает с Аскеранским районом Нагорного Карабаха).

В Физулинском районе азербайджанская армия взяла под контроль села Ашагы Гюздек, Говшатлы, Мирзаджамаллы, Шекерджик, Мердинли, Шихлы, Гарамамедли, Довлятъярлы, Гаджилы, Гусейнбейли и Сараджыг. В Зангиланском районе армией Азербайджана заняты села Собу, Гарагез и Искендербейли, поселок Бартаз, стратегическая высота Бартаз (2300 метров), высота Сыгырт (1370 метров), высота Шукюратаз (2000 метров) и еще пять безымянных стратегических высот.

В Джебраильском районе азербайджанские вооруженные силы с 9 ноября контролируют села Галаджиг, Моллагасанли, Аскерханлы, Юхары Нюсюс, Ашыг Меликли, Нифталылар, Гарар и Челебиляр. В Губадлинском районе заняты села Гараманлы, Хендек, Хамзели, Махрызлы, Хал, Баллыгая, Улашлы, Тинли, Ходжахан, Беюнакяр, Гарагоюнлу и Черели, в Лачинском - села Гюлябирд, Сафиян и Тюркляр.

Согласно последним данным, опубликованным на сайте Минобороны Азербайджана, с 27 сентября по 9 ноября включительно азербайджанская армия взяла под контроль в общей сложности 295 населенных пунктов - пять городов, четыре поселка и 286 сел. Ведомство приводит их список.

Некоторые села в этом списке упоминаются дважды. Так, село Юхары Абдуррахманлы Физулинского района отмечено среди сел, занятых 27 сентября и 20 октября, село Гаджилы Джебраильского района - 19 октября и 21 октября, село Гараджаллы Джебраильского - 9 октября и 4 ноября.

Взятие целого ряда сел 9 ноября, обеспечивало Азербайджану стратегическое преимущество над противником, объяснил глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов.

"Установление контроля над селами Шушакенд (армянское название Шушикенд), Мухтар (армянское название Мхитар), Дашалты (армянское название Каринтаг) Ходжалинского района дает основание утверждать, что азербайджанская армия полностью утвердилась в городе Шуша. Более того, взятие указанных сел означает, что азербайджанская армия находится в 3-5 км от Ханкенди (Степанакерт, столица Нагорного Карабаха)", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Взятие Шуши облегчает азербайджанской армии задачу овладения Степанакертом, если в этом возникнет военная необходимость, заявили ранее "Кавказскому узлу" бывший сотрудник Минобороны Азербайджана Азад Исазаде и военный обозреватель Шахин Гаджиев. Контроль города Шуши играет ключевую роль в войне за Нагорный Карабах в силу близости к Степанакерту и возможности управлять транспортными коммуникациями, объяснили ранее "Кавказскому узлу" Тельман Абилов и бывший полпред президента России по Нагорному Карабаху, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров.

Взятие сел Гюлябирд, Сафиян, Тюркляр свидетельствует о том, что азербайджанская армия приближалась к Лачину (армянское название - Бердзор), добавил Абилов.

"В направлении этого важного стратегического пункта, расположенного между Арменией и Нагорным Карабахом, азербайджанская армия продвигалась с двух направлений – с юга, со стороны Губадлы, и с востока (Шуша). С обеих сторон азербайджанская армия находится от Лачина в 8-10 км", - сказал Абилов, добавив, что в случае взятия Лачина азербайджанская армия полностью перекрыла бы Лачинский коридор - от Лачина до Шуши.