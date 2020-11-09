Вид на Степанакерт. Фото: Давид Симонян ://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/83785/posts/39553

09 ноября 2020, 21:46

Степанакерт назван потенциальной целью Азербайджана после Шуши

Взятие Шуши облегчает азербайджанской армии задачу овладения Степанакертом, если в этом возникнет военная необходимость, считают бывший сотрудник Минобороны Азербайджана Азад Исазаде и военный обозреватель Шахин Гаджиев. Армянская сторона, признав утрату Шуши, сообщила о продолжении боев за город.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября Ильхам Алиев сообщил о взятии ключевого города в Нагорном Карабахе Шуша (армянское название Шуши). Сегодня Минобороны Азербайджана обнародовало видеозапись из Шуши, на которой запечатлены пустые улицы, здания со следами обстрелов и азербайджанский флаг на административном здании.

В направлении города Шуши бои продолжаются, утверждают премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр иностранных дел Нагорного Карабаха Масис Маилян. "Бои за Шуши продолжаются", написал сегодня в 18.12 мск Никол Пашинян на своей странице в Facebook. Масис Маилян, опубликовав на своей странице в Facebook  в 18.36 мск фотографию церкви Казанчецоц в Шуши, написал: "В настоящее время бои идут в направлении города Шуши. Шуши был и будет армянским. Время переломить ход войны”.

Азербайджанские военные вошли в Шуши, но, не получив подкрепления, вынуждены были отступить, заявило 8 ноября Минобороны Армении после заявления Ильхама Алиева о взятии города. Сегодня военное ведомство сообщило о продолжающихся боях под Шуши. Однако позже, в 16.15 мск, пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян на своей странице в Facebook признал, что Армия обороны утратила контроль над Шуши.

Контроль над Шуши делает выполнимой задачу взятия Степанакерта

Взятие города Шуша фактически предрешает итог начавшихся 27 сентября военных действий в зоне карабахского конфликта, считает военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

"Освобождение города Шуша означает, с одной стороны, перекрытие главной транспортной артерии, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, то есть дороги Горис-Лачин-Шуша-Ханкенди (Ханкенди – азербайджанское название столицы Нагорного Карабаха, армянское название города – Степанакерт, – здесь и далее прим. "Кавказского узла"). Это лишает армянские войска в Нагорном Карабахе снабжения, привлечения дополнительных сил. Вторая дорога из Армении в Нагорный Карабах через Кельбаджар (армянское название Карвачар) также в зоне огневой досягаемости азербайджанских войск, стоящих на высотах хребта Муровдаг", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Азад Исазаде.

Другое большое значение взятия Шуши, по его словам, заключается в том, что азербайджанская армия облегчает задачу взятия Степанакерта, если в этом возникнет военная необходимость. "Шуша амфитеатром стоит над Ханкенди. По прямой там 10 километров до Ханкенди. Этот город с окраин Шуши находится под визуальным наблюдением. Любые огневые точки, бьющие по Шуше, могут быть легко зафиксированы для последующего уничтожения. Дорога из Ханкенди в Шушу также под наблюдением. Кроме того, с учетом опыта первой карабахской войны, когда Шуша была захвачена в мае 1992 года, азербайджанские войска очевидно уже взяли под контроль все тропы, ведущие из окрестных сел в Шушу. Да и эти села наверняка уже под контролем азербайджанской армии", сказал Исазаде.

Отвечая на вопрос о том, пойдет ли азербайджанская армия дальше на столицу Нагорного Карабаха, Исазаде сказал, что все будет зависеть от позиции Армении. "Если в Ереване вновь откажутся от переговоров и вывода войск с территорий вокруг Нагорного Карабаха, которые азербайджанская армия еще не освободила, то азербайджанская армия продолжит военную операцию против войск противника, основные силы которого концентрируются вокруг Ханкенди", пояснил Исазаде.

Согласно сервису "Яндекс-карты", расстояние по прямой от центра Шуши до центра Степанакерта составляет 6,5 километра, а наименьшее расстояние между окраинами этих городов – немногим более трех километров. Сервис определяет расстояние от центра Шуши до центра Степанакерта по имеющейся дороге в 14 километров.

Военный обозреватель агентства Turan Шахин Гаджиев также считает, что занятие Шуши стало переломным моментом в войне. "Для армянской стороны – это помимо военного, еще и сильный психологический удар. Освобождение Шуши лишает армянские войска в Карабахе военной поддержки из Армении. Более того, взятие этого доминирующего пункта в Карабахе создает прямую угрозу для военных сил армян в Ханкенди. Из Шуши открывается визуальный обзор на Ханкенди. Шуша как бы нависает над Ханкенди. По прямой там километров десять. То есть военные цели в Ханкенди досягаемы артиллерийскими пушками, не говоря уже об РСЗО (реактивная система залпового огня)", заявил корреспонденту "Кавказского узла" Шахин Гаджиев.

29 октября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян призвал народ объединиться и отстоять Шуши, после чего на этот участок фронта отправились добровольцы из Армении. "Кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом (Нагорным Карабахом. – Прим. "Кавказского узла")", подчеркнул Арутюнян.

На вопрос, какие меры могут принимать армянские военные против азербайджанских подразделений, Гаджиев сказал, что они могут вести обстрелы гаубицами или теми же РСЗО. "Однако в любом случае армянская сторона в проигрышной ситуации. С высоты Шуши будет легко зафиксировать любую огневую точку и уничтожить ее ответным ударом. Тем более что боевые возможности азербайджанской армии усиливаются разведывательными и ударными дронами", добавил Гаджиев.

Он также считает, что если сейчас Армения не согласится пойти на мирные переговоры с Азербайджаном и не возьмет на себя обязательства вывести войска с еще не занятых азербайджанской армией районов вокруг Нагорного Карабаха, то операция по взятию столицы Нагорного Карабаха станет неизбежной.

По словам аналитика, из Шуши в Степанакерт ведет прямая дорога протяженностью 11-12 километров. "Кроме того, к Ханкенди приближаются азербайджанские войска, вошедшие в Нагорный Карабах в начале октября с Гадрутского направления. Они уже занимают села Ходжалинского района (территория Ходжалинского района Азербайджана с 1993 года контролировалась властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики и входит в состав ее Аскеранского района) и находятся максимум в 10 километрах от Ханкенди", сказал аналитик.

Контроль города Шуши играет ключевую роль в войне за Нагорный Карабах в силу близости к Степанакерту и возможности управлять транспортными коммуникациями, объяснили ранее "Кавказскому узлу" глава НПО "Военные офицеры" Тельман Абилов и бывший полпред президента России по Нагорному Карабаху и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров.

Армения сообщает о продолжении боев за Шуши и Гадрут

В Армении не делают четких заявлений по поводу ситуации в Шуши так же, как и относительно другого города в Нагорном Карабахе – Гадрута.

О том, что азербайджанская армия заняла Гадрут, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил еще 9 октября в телеобращении к народу. В тот же день армянская сторона опровергла эту информацию. Заявление Алиева далеко от истины "на десятки километров", отметил пресс–секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян в тот же день, а представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что находится в населенном пункте и видит в нем "только армян".

12 октября Арцрун Ованнисян попросил пользователей Facebook отказаться от обсуждения темы о том, кем контролируется тот или иной населенный пункт. "Снова прошу - не превращайте контроль над тем или иным поселением или ландшафтом в активную тему для обсуждения. С нашей стороны не обсуждайте вопрос контроля над тем или иным местом", – написал он на своей странице в этой соцсети. 20 октября он там же отметил, что "отступление – не поражение".

А 7 ноября, написав о том, что бои вокруг Шуши продолжаются, Ованнисян высказал похожую мысль, написав: "Никакая потеря, никакое отступление – это еще не поражение". В тот же день на брифинге он также сообщил о продолжающихся на окраинах Гадрута боях. "Я не могу говорить, что мы потеряли те или иные территории, пока воюющие за эти земли военнослужащие нуждаются в нашей уверенности, чтобы продолжить борьбу", – сказал Арцрун Ованнисян, слова которого приводит "Sputnik-Армения".

Еще 6 ноября, до объявления Алиевым о взятии под контроль Шуши, азербайджанцы, чьи близкие служат в армии, получали от них звонки и СМС о том, что азербайджанские военные уже зашли в город, сообщил автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Шестого ноября мне звонили в Баку два военных товарища, сообщившие, что армия уже в Шуше. Сегодня сосед показал СМС от племянника от 6 ноября с таким же текстом", – написал 8 ноября блогер в своем посте "Гербагер [...], или Похороны в горах". В своем посте "Шуша звонит азербайджанцам" от 7 ноября он пишет о том же и отмечает, что "в азербайджанском ТВ и прессе передают призывы к народу не сообщать новости с фронта раньше, чем сообщит Минобороны".

Ранее Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские военные пытаются любой ценой прорваться к Шуши к 9 ноября – Дню флага Азербайджана.

Силы самообороны Нагорного Карабаха взяли Шуши в мае 1992 года, перед этим город был населен преимущественно азербайджанцами. Операция получила название "Свадьба в горах", а также именовалась крестовым походом: у нападавших на спинах были нашиты белые кресты из бинтов, отличавшие их от азербайджанцев, одетых в ту же советскую военную форму, говорится в справке "Кавказского узла" "Свадьба в горах": штурм Шуши в 1992 году".

Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.  Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов не прекращаются. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Примечание:

"Власти Степанакерта подсчитали число оставшихся горожан", "Жители азербайджанских сел рассказали о последствиях новых обстрелов", "Канадский город Лаваль признал независимость Нагорного Карабаха".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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