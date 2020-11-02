02 ноября 2020, 20:53
«Свадьба в горах»: штурм Шуши в 1992 году
Эпизод первой фазы карабахской войны в 1991-94 годах. В ходе операции, получившей название «Свадьба в горах», отряды самообороны Карабаха установили контроль над городом Шуша и прилегающим районом, населенными до этого преимущественно азербайджанцами.
Предыстория
Накануне 1917 года в Шуши проживало 43 869 человек, из них 23 396 составляли армяне (53%) и 19 121 - азербайджанцы (44%) 1. В гористой части города проживали армяне, в более низменной – азербайджанцы, которых в то время называли азербайджанскими татарами. После «шушинской резни» в марте 1920 года 2, Шушинский район стал единственным в Нагорном Карабахе, где абсолютное большинство населения составляли азербайджанцы (91,7% в районе и 98% в городе).
30 августа 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял декларацию «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики». 2 сентября была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика 3. 23 сентября независимость провозгласила Армения. После начала карабахской войны, с конца 1991 года город оказался в блокаде отрядов самообороны Карабаха. Зимой и весной 1992 года из Шуши велся интенсивный обстрел Степанакерта, в том числе с применением установок «Град» и «Алазань» 4. Окруженный со всех сторон горами город считался неприступным, и его оборонял хорошо вооруженный азербайджанский гарнизон, насчитывавший порядка 2500 солдат и офицеров 5.
Свадьба в горах
Задача по взятию (освобождению – в армянских источниках, оккупации – в азербайджанских) города была поставлена 28 февраля 1992 года, вспоминает командующий силами самообороны Нагорного Карабаха Аркадий Тер-Тадевосян. Когда ответственные за штурм Тер-Тадевосян и Самвел Бабаян представили план министру обороны Армении Вазгену Саргсяну, тот сказал, что это настолько нереально, что в случае взятия Шуши обязательно женится. Так операция получила свое историческое название «Свадьба в горах».
Решающую битву за город Шуши в мае 1992 года называли также крестовым походом: у военных сил самообороны на спинах были нашиты белые кресты из бинтов, отличавшие их от азербайджанцев, ведь военная форма в момент распада Советского Союза у всех была одинаковая 6. Штурм был назначен на 4 мая 7, но неожиданно выпал снег, и его отложили до 8 мая 8.
Ход операции
Атаковали город около трех тысяч армянских солдат. Штурм начался в 02.30 в ночь на 8 мая по четырем направлениям. Тер-Тадевосян вспоминал, что на всю операцию отводилось три-четыре дня по причине превосходства противника в вооружении и боеприпасах. По плану нападавшие должны были посеять панику среди защитников города, которыми командовал Эльбрус Оруджев, и заставить их покинуть Шушу без боя 9.
У дороги из Шуши на запад к Лачину был выставлен заслон, которому было приказано не стрелять в тех, кто будет уходить из города, но блокировать возможные подкрепления. Одним из тех, кто находился в заслоне, был Роберт Кочарян - будущий президент НКР и президент Республики Армения 10.
С целью ввести противника в заблуждение и отвлечь внимание от основного направления удара, предпринимались ложные маневры, по всем направлениям наносились незначительные удары и совершались вылазки. На северо-западном направлении (Джанхасан - Кесалар) удалось отвлечь значительные силы азербайджанского гарнизона, выдвинувшегося в контратаку и отправившего большое количество своих сил из Шуши во фланг Джанхасана, ослабив тем самым оборону самого города 11.
К вечеру 8 мая защитники города решили, что атака отбита. Тем не менее, как и предполагал Тер-Тадевосян, в течение этого дня большинство оборонявшихся оставили свои позиции и покинули город. У Оруджева уже не хватало людей для продолжения боя, и он дал приказ к отступлению. Одними из тех, кто покинул Шушу в числе последних, был добровольческий отряд из Чечни под командованием Шамиля Басаева 12.
Самвел Бабаян вспоминает: «Шуши мы взяли тактикой, а не грубой силой. Мы решили взять противника в кольцо: когда кольцо стало сжиматься и появилась опасность оказаться в окружении, в азербайджанской армии и среди гражданского населения началась паника. Вот почему противник бежал из Шуши» 13.
Бой продлился всего одни сутки, но за это время погибло, по некоторым оценкам, около трехсот человек с обеих сторон.
Значение
Овладение городом стало первой значительной военной победой карабахских формирований в ходе войны и серьезным поражением азербайджанских военных - азербайджанцы лишились своего последнего оплота в Карабахе, имевшего стратегически выгодное положение, а Степанакерт смог вылезти из подвалов, так как прекратились массированные обстрелы. Через 10 дней карабахские силы взяли под контроль Лачин 14, установив прямую связь между Карабахом и Арменией 15.
Штурм Шуши сорвал посреднические усилия Ирана в карабахском конфликте, привел к дипломатическому скандалу и серьезному охлаждению отношений между Ираном и Арменией 16. В Турции раздавались призывы к военному вмешательству на стороне Азербайджана, однако главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами СНГ маршал Шапошников предупредил, что участие третьей стороны в конфликте может привести «к Третьей мировой войне, и этого нельзя допустить» 17.
Примечания
- Шуши: птица Феникс Арцаха. Часть 5 // Центр поддержки Русско-Армянских стратегических и общественных инициатив, 31 марта 2020 года
- «Трупы в колодцах»: 100 лет резне армян в Шуше // Газета.ru, 23 марта 2020 года
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- Со дня оккупации города Шуши прошло 19 лет // Спутник, 8 мая 2020 года
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