Власти Нагорного Карабаха признали утрату контроля над Шуши

09 ноября 2020, 16:44

Армия обороны утратила контроль над Шуши, азербайджанские военные находятся на подступах к Степанакерту, сообщил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", 8 ноября Ильхам Алиев сообщил о взятии ключевого города в Нагорном Карабахе - Шуша (армянское название - Шуши). Азербайджанские военные вошли в Шуши, но, не получив подкрепления, вынуждены были отступить, заявило в тот же день Минобороны Армении. Сегодня военное ведомство сообщало о продолжающихся боях под Шуши.

Армия обороны утратила контроль над Шуши, сообщил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян. "К сожалению, цепочка неудач пока нас преследует, и город Шуши полностью вне нашего контроля. Враг находится на подступах к Степанакерту, и уже его существование под угрозой", - написал Погосян на своей странице в Facebook в 16.15 мск 9 ноября.

На страницах представителя Минобороны Армении Шушан Степанян и Инфоцентра Нагорного Карабаха, а также на сайте Минобороны Нагорного Карабаха к 16.50 мск 9 ноября не появилось подтверждения об утрате контроля над Шуши.

Азербайджанские военные пытаются любой ценой прорваться к Шуши к 9 ноября - Дню флага Азербайджана, заявил ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта не прекращаются с 27 сентября, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".