Азербайджан заявил об установлении контроля над еще 23 селами

09 ноября 2020, 14:57

Азербайджанская армия заняла 23 села в южной и восточной части зоны конфликта, сообщило сегодня Минобороны страны.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило сегодня об оставлении армянскими военными позиций в районе Ходжавенда (армянское название - Мартуни). Днем ранее, 8 ноября, Ильхам Алиев заявил о взятии ключевого города в Нагорном Карабахе - Шуша (армянское название - Шуши). Азербайджанские военные вошли в Шуши, но, не получив подкрепления, вынуждены были отступить, утверждает Минобороны Армении.

Азербайджанская армия "освободила от оккупации" села Гобу Дилагарда, Ял Пирахмедли, Юхары Яглывенд, Дилагада, Сеид Махмудлу, Алескерли Физулинского района (армянское название Физули - Варанда), Демирчиляр, Чанакчы, Мадаткенд, Сыгнаг Ходжалинского района (армянское название Ходжалы - Иванян), Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых Ходжавендского района, Гусейналылар, Сеюдлю, Ашагы Сирик Джебраильского района (армянское название Джебраила - Джракан), Юхары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик Губадлинского района (армянское название Губадлы - Санасар), Кечикли, Ордекли Зангиланского района (армянское название Зангилана - Ковсакан), передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Азербайджана.

На сайте Минобороны Азербайджана сегодня был опубликован список населенных пунктов, занятых азербайджанской армией с 27 сентября по 8 ноября. Всего в списке 211 населенных пунктов, в том числе пять городов и три поселка. Некоторые села в этом списке упоминаются дважды. Так, село Юхары Абдуррахманлы Физулинского района отмечено среди сел, занятых 27 сентября и 20 октября, село Гаджилы Джебраильского района - 19 октября и 21 октября, село Гараджаллы Джебраильского - 9 октября и 4 ноября. Таким образом, число населенных пунктов, занятых азербайджанскими военными по 8 ноября, составило 208.

Населенных пунктов, о контроле над которыми было объявлено сегодня, в списке нет. С учетом сегодняшних 23 сел Азербайджан сообщил о взятии 231 населенного пункта, включая Шуши.

Бои близ Шуши продолжаются, утверждается в заявлении представителя Минобороны Армении Шушан Степанян, опубликованном на ее странице в Facebook в 7.40 мск 9 ноября. По данным представителя ведомства Арцруна Ованнисяна, в районе селения Каринтак на подступах к Шуши "уничтожается ракетно-артиллерийскими ударами" группировка азербайджанских войск, которые несут большие потери, сообщил сегодня в 9.10 мск на своей странице в Facebook Инфоцентр Нагорного Карабаха.

29 октября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян призвал армянский народ объединиться и отстоять Шуши, после чего на этот участок фронта отправились добровольцы из Армении. 6 ноября Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о боях в окрестностях города. Азербайджанские военные пытаются любой ценой прорваться к Шуши к 9 ноября - Дню флага Азербайджана, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта не прекращаются с 27 сентября, несмотря на три перемирия. Минобороны Нагорного Карабаха к сегодняшнему дню сообщило о гибели 1221 солдата Армии обороны. Азербайджанская сторона не раскрывает данные о своих потерях.

Бои сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. По данным сторон, в Азербайджане с начала обострения конфликта погибли 93 мирных жителя, ранены 404, а в Нагорном Карабахе погибли 49 мирных жителей,157 человек получили ранения. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".