Неразорвавшийся снаряд рядом с селом Мартуни. Фото: REUTERS/Stringer

09 ноября 2020, 14:57

Азербайджан заявил об установлении контроля над еще 23 селами

Азербайджанская армия заняла 23 села в южной и восточной части зоны конфликта, сообщило сегодня Минобороны страны.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило сегодня об оставлении армянскими военными позиций в районе Ходжавенда (армянское название - Мартуни). Днем ранее, 8 ноября, Ильхам Алиев заявил о взятии ключевого города в Нагорном Карабахе - Шуша (армянское название - Шуши). Азербайджанские военные вошли в Шуши, но, не получив подкрепления, вынуждены были отступить, утверждает Минобороны Армении.

Азербайджанская армия "освободила от оккупации" села Гобу Дилагарда, Ял Пирахмедли, Юхары Яглывенд, Дилагада, Сеид Махмудлу, Алескерли Физулинского района (армянское название Физули - Варанда), Демирчиляр, Чанакчы, Мадаткенд, Сыгнаг Ходжалинского района (армянское название Ходжалы - Иванян), Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых Ходжавендского района, Гусейналылар, Сеюдлю, Ашагы Сирик Джебраильского района (армянское название Джебраила - Джракан), Юхары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик Губадлинского района (армянское название Губадлы - Санасар), Кечикли, Ордекли Зангиланского района (армянское название Зангилана - Ковсакан), передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Азербайджана.

На сайте Минобороны Азербайджана сегодня был опубликован список населенных пунктов, занятых азербайджанской армией с 27 сентября по 8 ноября. Всего в списке 211 населенных пунктов, в том числе пять городов и три поселка. Некоторые села в этом списке упоминаются дважды. Так, село Юхары Абдуррахманлы Физулинского района отмечено среди сел, занятых 27 сентября и 20 октября, село Гаджилы Джебраильского района - 19 октября и 21 октября, село Гараджаллы Джебраильского - 9 октября и 4 ноября. Таким образом, число населенных пунктов, занятых азербайджанскими военными по 8 ноября, составило 208.

Населенных пунктов, о контроле над которыми было объявлено сегодня, в списке нет. С учетом сегодняшних 23 сел Азербайджан сообщил о взятии 231 населенного пункта, включая Шуши.

Бои близ Шуши продолжаются, утверждается в заявлении представителя Минобороны Армении Шушан Степанян, опубликованном на ее странице в Facebook в 7.40 мск 9 ноября. По данным представителя ведомства Арцруна Ованнисяна, в районе селения Каринтак на подступах к Шуши "уничтожается ракетно-артиллерийскими ударами" группировка азербайджанских войск, которые несут большие потери, сообщил сегодня в 9.10 мск на своей странице в Facebook Инфоцентр Нагорного Карабаха.

29 октября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян призвал армянский народ объединиться и отстоять Шуши, после чего на этот участок фронта отправились добровольцы из Армении. 6 ноября Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о боях в окрестностях города. Азербайджанские военные пытаются любой ценой прорваться к Шуши к 9 ноября - Дню флага Азербайджана, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта не прекращаются с 27 сентября, несмотря на три перемирия. Минобороны Нагорного Карабаха к сегодняшнему дню сообщило о гибели 1221 солдата Армии обороны. Азербайджанская сторона не раскрывает данные о своих потерях.

Бои сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. По данным сторон, в Азербайджане с начала обострения конфликта погибли 93 мирных жителя, ранены 404, а в Нагорном Карабахе погибли 49 мирных жителей,157 человек получили ранения. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Число убитых солдат Нагорного Карабаха выросло до 1221", "Спасатели заявили о ночном и утреннем обстрелах Степанакерта", "Азербайджан сообщил о минометных обстрелах сел в зоне конфликта".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 ноября 2020, 18:51

09 ноября 2020, 18:35

09 ноября 2020, 18:14

09 ноября 2020, 17:38

09 ноября 2020, 16:44

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи