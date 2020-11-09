Число убитых солдат Нагорного Карабаха выросло до 1221

09 ноября 2020, 10:58

Министерство обороны Нагорного Карабаха опубликовало сегодня именной список еще 44 погибших военнослужащих.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило сегодня, что армянские военные оставили позиции в районе Ходжавенда (армянское название - Мартуни). Днем ранее, 8 ноября, Ильхам Алиев заявил о взятии ключевого города в Нагорном Карабахе - Шуши. Азербайджанские военные вошли в Шуши, но, не получив подкрепления, вынуждены были отступить, утверждает Минобороны Армении.

Сегодня Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало на своей странице в Facebook именной список из 44 военнослужащих Армии обороны, "погибших в боях за защиту родины". Менее четверти из них, 10 человек, 2000-2001 годов рождения, остальные старше, вплоть до 1964 года рождения. Воинские звания, даты и обстоятельства гибели в сообщении не указаны.

Карабахское военное ведомство не публиковало списков погибших солдат со 2 ноября. Ко 2 ноября Минобороны Нагорного Карабаха сообщило в общей сложности о 1177 погибших военных. Таким образом, их число выросло до 1221.

Каждая семья военного, погибшего или получившего инвалидность в боях в Нагорном Карабахе, в течение 20 лет получит от 58 до 82 миллионов драмов (от 120 до 160 тысяч долларов), пообещал ранее, 25 октября, глава армянского Фонда страхования военнослужащих. Азербайджан 29 октября передал Армении 29 тел погибших солдат и офицеров.

Сегодня утром Вооруженные силы Азербайджана возобновили наступление на всех основных направлениях фронта, со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Нагорного Карабаха сообщил "Sputnik Армения".

Рано утром был сбит еще один азербайджанский беспилотник, всего с начала обострения конфликта их сбито 260, написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта не прекращаются с 27 сентября, несмотря на три перемирия. Азербайджанская сторона не раскрывает данные о своих потерях. Бои сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. По данным сторон, в Азербайджане с начала обострения конфликта погибли 93 мирных жителя, ранены 404, а в Нагорном Карабахе погибли 49 мирных жителей,157 человек получили ранения. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".